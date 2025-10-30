Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning το 7ο Γυμνάσιο Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Oμάδα μαθητών του 7ου Γυμνασίου Βόλου, για το σχολικό έτος 2025-2026, θα συμμετάσχει σε μια ιδιαίτερη διεθνή μαθησιακή εμπειρία, παίρνοντας μέρος στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning με τίτλο «Ένα Παράθυρο στην Ευρώπη Μέσα από μια Μεγάλη Ψηφιακή Οθόνη – Η Κοινή μας Ιστορία στον Κόσμο του eTwinning».

Το έργο στοχεύει να φέρει μαθητές από διαφορετικές χώρες πιο κοντά, μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας και δημιουργίας. Μέσα από τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να παράγουν κοινά εκπαιδευτικά προϊόντα, καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας, δημιουργικότητας, συνεργασίας και ψηφιακού γραμματισμού.

Παράλληλα, το έργο στοχεύει να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, μέσα από την ανταλλαγή καλών παιδαγωγικών πρακτικών και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή δεκάδων σχολείων από όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:

Ιταλία (11 σχολεία), Τουρκία (10), Ελλάδα (6), Ρουμανία (5), Γαλλία (5), Ουκρανία (4), Πορτογαλία (3), Ισπανία (3), Κροατία (2), Πολωνία (2), Βέλγιο (2), Βόρεια Μακεδονία (2), Λιθουανία (2), καθώς και χώρες όπως Τυνησία, Αρμενία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ιορδανία, Τσεχία, Γεωργία, Εσθονία, Δανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ουγγαρία, Σουηδία, Γερμανία, Λετονία και Σερβία.

Η ευρεία αυτή συμμετοχή δημιουργεί ένα πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμών και ιδεών, προσφέροντας στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με συνομηλίκους τους από όλη την Ευρώπη.

Τη ευθύνη του έργου στο 7ο Γυμνάσιο Βόλου έχει η εκπαιδευτικός Ελένη Διαμαντή, η οποία προωθεί τη συμμετοχή των μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

Μέσα από το έργο αυτό, οι μαθητές του 7ου Γυμνασίου Βόλου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να συνεργαστούν δημιουργικά με μαθητές από όλη την Ευρώπη.

Το σχολείο συνεχίζει έτσι τη δυναμική παρουσία του στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχύοντας την πολυπολιτισμική εκπαίδευση και προωθώντας αξίες όπως η συνεργασία, η αλληλοκατανόηση και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.