Σήμερα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Βολιώτης χορευτής, Στέφανος Δημουλάς

Βολιώτικο… άρωμα θα έχει σήμερα η late night εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς καλεσμένος της εκπομπής του ΑΝΤ1 «The 2Night Show», θα είναι ο Βολιώτης, διεθνούς φήμης χορευτής, Στέφανος Δημουλάς.



Ο βραβευμένος Έλληνας χορευτής Στέφανος Δημουλάς, σήμερα, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στις 23:45 θα εμφανιστεί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου θα μιλήσει για τη ζωή του, την χορευτική πορεία και την καριέρα του.

Γεννημένος στον Βόλο Μαγνησίας, ο διεθνής Έλληνας χορευτής, σε ηλικία μόλις 25 ετών έχει χορέψει σε μεγάλες παγκόσμιες σκηνές όπως τη Royal Opera House στο Covent Garden, το Mastercard Theatres στη Σιγκαπούρη, το Welsh Millenium Center στην Ουαλία καθώς και στο Sadler’s Wells Theatre στο Λονδίνο όπου συμμετείχε πρόσφατα στην sold out παραγωγή ‘’Little Match Girl’’ του γνωστού χορογράφου Arthur Pita.



Λίγο πριν ξεκινήσει τις πρόβες του για την όπερα «La Traviata» του Verdi στην Βασιλική Όπερα του Λονδίνου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φιλοξενήθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου ο οποίος έκλεισε τη συνέντευξη λέγοντας χαρακτηριστικά «Ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω κάνει στην εκπομπή».

Τι τον οδήγησε σε ηλικία 4 ετών σε μια τάξη μπαλέτου; Πώς το δέχθηκαν οι συμμαθητές του και η οικογένειά του; Είναι ικανοποιημένος με την εξέλιξη του χορού στην Ελλάδα; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε ως νέος χορευτής για να μπορεί τώρα πια να μιλάει για τις συνεργασίες του με την Εθνική Όπερα της Ουαλίας, Kate Moss, την H&M και τη National Geographic των Ηνωμένων Πολιτειών; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσει στην εκπομπή ο διεθνής Βολιώτης χορευτής.

Λίγα λόγια για τον Στέφανο Δημουλά

Ο Στέφανος Δημουλάς είναι πρώην υπότροφος της Βασιλικής Ακαδημίας Μπαλέτου της Σκωτίας, με σπουδές στο Modern Ballet κι έχει χορέψει για τα Εθνικά Μπαλέτα της Κορέας και της Σκωτίας, το Royal College of Music και το BBC1.

Συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία του Μιούζικαλ Voices of the Amazon ενώ έχει συνεργαστεί με την Jennifer Hudson, την Candi Staton, τους Röyksopp, την Alicia Keys στα MTV EMA Awards στο O2 Academy και την TEDx.