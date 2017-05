0 SHARES Share Tweet

Η Αντιφασιστική Κίνηση Μαγνησίας καλεί στο «4ο art against fascism», ένα φεστιβάλ καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ένα κάλεσμα για πάλη ενάντια στο φασισμό και ενάντια στο σύστημα που τον γεννά, σήμερα Σάββατο 13 Μαΐου, στις 8:00 μμ στο προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής (Αρχιτεκτονική).

‘Όπως αναφέρεται «το 4ο art against fascism είναι ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ αλλά και ένα κάλεσμα για δράση. Θα παίξουν: Μέλη των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη Μαρία Θωΐδου και οι Smokin Blues, Voloderno, Scream for Bullets, The LawBreakers, Vama, Βλάσφημος – Lose – Ardor – Rigo.