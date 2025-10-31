Σοκ στον Βόλο – 44χρονος κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που σηκωνόταν από το κρεβάτι

Μπροστά στα μάτια της μητέρας του στις 05.45 το πρωί
Νέο σοκ στον Βόλο, όπου ξαφνικά χάθηκε ένας ακόμη νέος άνθρωπος, από παθολογικά αίτια. Πρόκειται για έναν ακόμη νέο άνθρωπο, που προστέθηκε στην ατέλειωτη λίστα των αιφνίδιων θανάτων σε νέα ηλικία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν.
Ο λόγος για τον 44χρονο Κ.Α., ο οποίος, ενώ προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι, έκανε ανακοπή καρδιάς, στις 05.45 σήμερα στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα του, επί των οδών Σπυρίδη – Μπασδέκη, στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του, που τον αντιλήφθηκε νόμιζε ότι λιποθύμησε και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες που πήγαν στο σπίτι κατάλαβαν ότι πρόκειται για ανακοπή, ενημέρωσαν τη γιατρό που πήγε στο σπίτι με κινητή μονάδα και παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη, δεν επανήλθε.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ένιωθε τις τελευταίες δύο μέρες πόνο στο στήθος, που ίσως ήταν προειδοποίηση, για καρδιακό επεισόδιο.
Η Αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενη εγκληματικής ενέργειας και παρήγγειλε νεκροψία – νεκροτομή, για τα διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

