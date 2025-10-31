Σπουδή στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τη νέα ποιμαντική δράση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, που ξεκίνησε από πέρυσι, θα συνεχίσει και κατά την φετινή ιεραποστολική χρονιά, ο Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος και πρόκειται για τον κατηχητικό κύκλο ομιλιών υπό τον τίτλο «Διδαχή Επισκόπου».

Ο Μητροπολίτης κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 6.30 έως τις 7.30, θα αναλύει το κατά Λουκάν ευαγγέλιο, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Κ. Καρτάλη με Α. Γαζή). Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο της ΙΜΔ, Κ.Καρτάλη με Ανθ.Γαζή. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται προς όλους, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας.

