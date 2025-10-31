Σπουδή στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος (video)

Τη νέα ποιμαντική δράση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, που ξεκίνησε από πέρυσι, θα συνεχίσει και κατά την φετινή ιεραποστολική χρονιά, ο Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος και πρόκειται για τον κατηχητικό κύκλο ομιλιών υπό τον τίτλο «Διδαχή Επισκόπου».
Ο Μητροπολίτης κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 6.30 έως τις 7.30, θα αναλύει το κατά Λουκάν ευαγγέλιο, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Κ. Καρτάλη με Α. Γαζή). Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο της ΙΜΔ, Κ.Καρτάλη με Ανθ.Γαζή. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται προς όλους, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.