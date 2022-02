Στα τελικά του First lego league ομάδες από τον Βόλο- Εκπροσώπηση και σε παγκόσμιο επίπεδο

64 Shares Share Tweet

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗟𝗘𝗚𝗢 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Βόλο με εθνικό διοργανωτή τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Eduact τοπικό συνεργάτη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κι επιστημονικό συνεργάτη την Ο3 – Out of the Ordinary.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν για το 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗟𝗘𝗚𝗢 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗖𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 είναι οι :

C3038 RobotExperts

C3069 tal.OS

C3056 AKETH CargoBots

C3070 tal.OS Junior

Kαθώς και οι ομάδες που προκρίθηκαν στα 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 είναι οι :

C3056 AKETH CargoBots

C3069 tal.OS