Στις 13:00 η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής- Δείτε Live

φωτογραφία αρχείου
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Σήμερα, Παρασκευή στις 13:00 θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής 5ου διμήνου 2025 (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου).
Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε Live πατώντας ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι στις 12:30 διεξήχθη η ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2024. (απόφαση Δ.Ε.)”

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ