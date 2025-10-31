Στις 13:00 η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής- Δείτε Live

Σήμερα, Παρασκευή στις 13:00 θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής 5ου διμήνου 2025 (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου).
Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε Live πατώντας ΕΔΩ
Σημειώνεται ότι στις 12:30 διεξήχθη η ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2024. (απόφαση Δ.Ε.)”
