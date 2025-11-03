Στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου-Παγκύπριο αδελφοποιημένο σχολείο από την Τσεχία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του 1ου Γυμνασίου Βόλου με σχολείο της Τσεχίας, Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Velis u Jičína, από τις 7 έως τις 14 Οκτωβρίου, το 1ο Γυμνάσιο Βόλου είχε τη χαρά να φιλοξενήσει δέκα μαθητές και μαθήτριες και δύο καθηγήτριες από την αδελφοποιημένη σχολική μονάδα. Οι ξένοι μαθητές/τριες φιλοξενήθηκαν σε σπίτια μαθητών/τριών του σχολείου, ενώ οι καθηγήτριες φιλοξενήθηκαν από συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Η εβδομάδα ήταν γεμάτη δράσεις, γνωριμίες, πολιτιστικές ανταλλαγές και δημιουργικές εμπειρίες. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Βόλο και τη Μαγνησία, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα επισκέψεων και δραστηριοτήτων.



Το πρόγραμμα περιλάμβανε: Ξενάγηση στην πόλη του Βόλου , Επίσκεψη στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Εκδρομή στα Μετέωρα, Επίσκεψη στη Μακρινίτσα, εργαστήρια στο σχολείο, στα οποία μαθητές από τις δύο χώρες συνεργάστηκαν σε δημιουργικές, αθλητικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες, Συμμετοχή στην 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, αναπτύχθηκαν δεσμοί φιλίας ανάμεσα στους μαθητές/τριες των δύο σχολείων, αλλά και στενές σχέσεις ανάμεσα στις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι εμπειρίες αυτές ξεπέρασαν τα όρια του σχολείου, αφήνοντας αναμνήσεις και φιλίες που θα διαρκέσουν στον χρόνο.



Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια εκδήλωση αποχαιρετισμού στο σχολείο, γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα, δώρα και υποσχέσεις για νέες συναντήσεις. Οι μαθητές/τριες του 1ου Γυμνασίου Βόλου ανυπομονούν ήδη για την ανταπόδοση της επίσκεψης, που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο της Τσεχίας τον Μάρτιο του 2026.

Η αδελφοποίηση των δύο σχολείων, όπως σημειώνεται από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Βόλου, αποτελεί γέφυρα φιλίας, πολιτιστικής ανταλλαγής και συνεργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να γνωρίσουν νέους τόπους, κουλτούρες και τρόπους ζωής, καλλιεργώντας παράλληλα τον αλληλοσεβασμό και την ευρωπαϊκή συνείδηση.