Στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου η «MEDITERRANEAN GAS ΑΕ»

Αν και υπάρχει εμπλοκή ως προς τη θέση της μονάδας υγροποιημένου αερίου

Προχωράει η αδειοδοτική ωρίμανση του πρότζεκτ ΑΡΓΩ, καθώς την περασμένη εβδομάδα η ΡΑΕ ανακοίνωσε την εγγραφή της εταιρείας «MEDITERRANEAN GAS ΑΕ», που προωθεί το έργο, στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, υπό την ιδιότητα της ως Τρίτο Πρόσωπο.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) έχουν δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των Δικτύων Διανομής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ypodomes.com , το έργο ΑΡΓΩ αφορά τη Μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) η οποία θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας στην περιοχή «Πευκάκια» στο Λιμάνι του Βόλου.

Πριν από λίγο καιρό η εταιρεία, έβαλε άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των αδειών καθώς εξασφάλισε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ).

Ωστόσο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως υπάρχει εμπλοκή του έργου σχετικά με τη θέση του. Σύμφωνα με τον φάκελο που έχει καταθέσει η εταιρεία στη ΡΑΕ και έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια, το FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας στην περιοχή «Πευκάκια» του Λιμένος Βόλου.

Η ανάπτυξη του Λιμανιού του Βόλου, όμως, είναι αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) και η μονάδα ΑΡΓΩ φαίνεται πως βρίσκεται εκτός σχεδίων ανάπτυξης του λιμανιού.

Μάλιστα το Ταμείο ενημέρωσε του επενδυτές πως η μονάδα ΥΦΑ δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο αξιοποίησης του λιμανιού.

Από την πλευρά της εταιρείας και σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ypodomes.com, αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλα τα δεδομένα. Πρόθεση είναι να ξεπεραστεί ο σκόπελος που προέκυψε με το ΤΑΙΠΕΔ και να τεθεί το έργο σε ράγες υλοποίησης βάσει χρονοδιαγράμματος.

Άνθρωποι της «MEDITERRANEAN GAS» βρίσκονται σε επαφές με τις αρμόδιες αρχές ώστε να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Η αδειοδοτική διαδικασία προχωράει κανονικά και υπάρχει αποφασιστικότητα για την κατασκευή του ενεργειακού πρότζεκτ.

Ο αρχικός προγραμματισμός της εταιρείας αναφέρει πως στόχος είναι να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία το φθινόπωρο του 2023. Εντούτοις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα στάδια ούτως ώστε να ξεπεραστούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την ακριβή θέση του έργου.

Ταυτότητα έργου

Το προτζεκτ για τη μονάδα “Αργώ” έχει αρχικό προϋπολογισμό περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας θα περιλαμβάνουν:

-Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).

-Πλωτή προβλήτα με πολλαπλά σημεία πρόσδεσης / πλωτές σημαδούρες για πρόσδεση του FSRU στην πρύμνη και την πλώρη.

-Υποθαλάσσιοι και χερσαίοι αγωγοί φυσικού αερίου για έγχυση στα Εθνικά και Διασυνοριακά Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

-Δεξαμενές αποθήκευσης LNG, συνολικής χωρητικότητας περίπου 170.000 κυβικά μέτρα.

-Εκφόρτωση από μεταφορείς LNG σε κρυογονικές δεξαμενές FSRU.

-Αντλίες αναρρόφησης LNG σε μονάδα αεριοποίησης με δυναμικότητα τροφοδοσίας 300 κυβικά μέτρα LNG ανά ώρα.

-Αεριοποίηση LNG με μονάδες χωρητικότητας 250 MMSCFD έκαστη.

-Η μέση και μέγιστη ικανότητα αεριοποίησης της πλωτής μονάδας υπολογίζεται σε 590.000 κυβικά μέτρα ΦΑ ανά ώρα, και 884.000 κυβικά μέτρα ΦΑ ανά ώρα αντίστοιχα.

-Συνολική ετήσια δυναμικότητα επαναεριοποίησης του τερματικού σταθμού: 4,6 δις. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Ισχυρές συνεργασίες

Η Mediterranean Gas στα πλαίσια υλοποίησης του μεγάλου προτζεκτ έχει συνάψει συνεργασίες με μερικά από τα κορυφαία ονόματα του κλάδου όπως, η ExxonMobil LNG Market Development Inc, η Klaipedos Nafta και η BW LNG.

Η λιθουανική Klaipedos , έχει το ρόλο του operator για το έργο. Ενώ ο ενεργειακό κολοσσός ExxonMobil αναμένεται να είναι ο προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μέσω της BW LNG θα γίνει η εκμίσθωση του FSRU , ενώ οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως στόχος της εταιρείας είναι να προχωρήσει στην αγορά του.

Η μετοχική σύνθεση της «MEDITERRANEAN GAS» διαμορφώνεται ως εξής: NORION Ltd με ποσοστό 9%, VAPIANDO Ltd, με ποσοστό 71% και Goldenport Marine Ltd με ποσοστό 20%. Οι ιδιοκτήτες των οποίων δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό τομέα, με μακρόχρονη σχετική εμπειρία.

Ο υποδομές φυσικού αερίου ανάγονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το FSRU ΑΡΓΩ αναμένεται να αποτελέσει την πέμπτη υποδομή ΥΦΑ στη χώρα μας.