Στο λιμάνι του Βόλου το κρουαζιερόπλοιο «VIKING VELA»

Στο λιμάνι του Βόλου, κατέπλευσε σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, το κρουαζιερόπλοιο «VIKING VELA» σημαίας Νορβηγίας.

Το κρουαζιερόπλοιο είναι νεότευκτο, του 2024, και η εταιρεία κατασκευάζει πλοία κάθε 10 μήνες. Το κρουαζιερόπλοιο έχει μήκος 228.33 μ. και πλάτος 33 μέτρα.

Κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου από τον Πειραιά, με 975 επιβάτες και 492 άτομα πλήρωμα και θα αποπλεύσει στις 18.00 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Το κρουαζιερόπλοιο επισκέφτηκαν σήμερα κατόπιν προσκλήσεως του πλοιάρχου, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Σωκράτης Αναγνώστου, ο λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, πλοίαρχος Ιωάννης Κοντοστέργιος, και η αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βόλου κ. Μένη Λαζάρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ κ. Αναγνώστου με τους παρευρισκόμενους είχαν συνάντηση με τον πλοίαρχο του κρουαζιεροπλοίου, κ. Olav Soevdsnes και αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

Ο πλοίαρχος αναφέρθηκε στις δυνατότητες του πλοίου και στο γεγονός ότι πρώτη φορά βρέθηκε στο λιμάνι του Βόλου, εκφράζοντας τη χαρά του.

Ο κ. Σωκράτης Αναγνώστου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Μέχρι τέλος του έτους αναμένονται άλλοι τέσσερις κατάπλοι κρουαζιεροπλοίων για να κλείσει η φετινή τουριστική σεζόν. Είμαστε αισιόδοξοι κι έχουμε προσδοκίες, για ακόμη περισσότερα κρουαζιερόπλοια τη νέα χρονιά».

Υποδοχή του κρουαζιερόπλοιου από την αντιπεριφερειάρχη Αν. Μαρία Παπαδημητρίου

Σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου, επισκέφθηκε το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Viking, μήκους 950 ft, που αφίχθηκε στο λιμάνι του Βόλου, προκειμένου να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Τουρισμό Κρουαζιέρας, ο οποίος στον Βόλο εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο και συμβάλει στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της περιοχής.

Το πλοίο κατασκευάστηκε το έτος 2024 και ξεχωρίζει για την εξαιρετική εσωτερική κατασκευή και διακόσμησή του, που συνδυάζει στοιχεία της Σκανδιναβικής αισθητικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βίκινγκς.

Στο πλοίο επιβαίνουν 973 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο λιμάνι, προκειμένου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, να επισκεφθούν την πόλη του Βόλου και άλλες περιοχές, συμβάλλοντας σημαντικά στην τόνωση της τοπικής αγοράς και στην ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας στη Μαγνησία.

Κατά την επίσκεψή τής αντιπεριφερειάρχη στο κρουαζιερόπλοιο, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή δώρων σε κλίμα φιλοξενίας και συνεργασίας με τον καπετάνιο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει δυναμικά τον τουρισμό κρουαζιέρας, αναδεικνύοντας τον Βόλο ως έναν από τους πιο ελκυστικούς και φιλόξενους προορισμούς της χώρας.