Στο Μαυροβούνιο ο Μητροπολίτης Δημητριάδος -Βραδιά μνήμης για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αμφιλόχιο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Μητροπολίτη Αμφιλοχίου», πραγματοποιήθηκε βραδιά μνήμης για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Αμφιλόχιο.

Για το έργο, την εργασία και πολλές λεπτομέρειες από τον ανεκτίμητο θησαυρό της αγίας ζωής του μακαριστού Μητροπολίτη Αμφιλοχίου μίλησαν οι: Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας και Άκρης κ. Μακάριος από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Αρχιεπίσκοπος Τσετίνιε, Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραλίας κ. Ιωαννίκιος, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος από την Εκκλησία της Ελλάδος, Επίσκοπος Πάκρατς και Σλαβονίας κ. Γιόβαν, ενώ συντονιστής της βραδιάς ήταν ο Αρχιερεύς Γκόικο Πέροβιτς, Αρχιερατικός επίτροπος Ποντγκόριτσα και Κολάσιν.



Στον χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Ιωαννίκιος τόνισε ότι ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος ήταν πνευματικός ποιμένας, μεγάλος Ορθόδοξος θεολόγος, στοχαστής, χαρισματική προσωπικότητα, μεγάλος δημιουργός και οικοδόμος, αναστηλωτής και ενοποιητής του λαού του Θεού, και ότι διέθετε ένα παγκόσμιο, «παγκόσμιο εύρος πνεύματος» και έχαιρε μεγάλου σεβασμού σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.

«Συμμετείχε σε πολλά σημαντικά γεγονότα παγκόσμιας εκκλησιαστικής σημασίας και, από αυτή την άποψη, θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα κατά νου τι έλαβε από τους Έλληνες αδελφούς του. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος στη ζωή του, τόσο λόγω των σπουδών του στην Ελλάδα όσο και λόγω της ποιμαντικής του διακονίας, όπου ουσιαστικά διαμορφώθηκε ως θεολόγος, πνευματικός ποιμένας και δημιουργός. Ήρθε στην πατρίδα του με αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Μητροπολίτης Ιωαννίκιος, τονίζοντας ότι ο πνευματικός πλούτος που αποκτήθηκε στην Ελλάδα μεταφέρθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη στη χώρα του.



«Ήταν ο εμπνευστής της πνευματικής ανανέωσης στο Βελιγράδι και ευρύτερα – ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, και μόνο αργότερα ήρθε σε εμάς στο Μαυροβούνιο για να είναι ο Μητροπολίτης και ο πνευματικός μας ποιμένας που ήρθε πιο κοντά στον Νιέγκος, τον Άγιο Πέτρο του Τσέτινιε, και δεν είναι τυχαίο, έτσι ο Θεός όρισε ο Άγιος Λουκάς να τιμάται τρεις συνεχόμενες ημέρες, και γι’ αυτό οι εορτασμοί μας στη Λουτσίντα είναι τόσο μεγαλοπρεπείς».

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος μίλησε για την περίοδο που πέρασε ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος στην Ελλάδα, περιγράφοντας τις δύσκολες κοινωνικές και εκκλησιαστικές καταστάσεις και περιστάσεις κατά την άφιξή του. Επεσήμανε ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα κυριαρχούσαν διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιρροή του Προτεσταντισμού. Σημείωσε ότι ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος δεν ήρθε στην Ελλάδα μόνο για να μελετήσει και να γράψει τη διδακτορική του διατριβή για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά ανέλαβε και πνευματικά καθήκοντα ως ιερέας, ως ιερομόναχος.



«Επικεντρωμένος στις λειτουργίες, τις αγρυπνίες, την εξομολόγηση, την πνευματική καθοδήγηση, ήταν ένας πνευματικός πατέρας που εφάρμοζε όλα όσα δίδασκε και εφάρμοζε στον τρόπο ζωής του».

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του Μητροπολίτη Αμφιλοχίου στη σύνδεση ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου και στη συμβολή του στην οργάνωση της Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη. Μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία από τη συνάντησή του με τον Μητροπολίτη Αμφιλόχιο σε ένα συνέδριο για την Ορθόδοξη ιεραποστολή στη Μασσαλία κατά τη δεκαετία του 1980. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος τόνισε τον τρόπο με τον οποίο ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος μίλησε για την Ορθοδοξία, τονίζοντας ότι η Ορθόδοξη ιεραποστολή δεν είναι ένα κράτος ιμπεριαλισμού ή μια προσπάθεια κατάκτησης λαών, αλλά μάλλον η κοινοποίηση της αλήθειας της Ορθοδοξίας σε έναν κόσμο που την λαχταρά.



Ο συντονιστής της βραδιάς, Αρχιερέας Γκόικο Πέοροβιτς, ρώτησε τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο για το πώς ο Επίσκοπος Αμφιλόχιος, ίδρυσε τόσους πολλούς σύγχρονους και σημαντικούς παράγοντες, όπως ένα εκκλησιαστικό περιοδικό, έναν ραδιοφωνικό σταθμό, εκδόσεις και έθεσε τα θεμέλια για την εκκλησιαστική τηλεόραση στο Μαυροβούνιο. Απαντώντας, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος είπε ότι ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος το έκανε αυτό κατανοώντας ότι η παράδοση δεν είναι μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον. Γνώριζε τι απαιτούσε ο χρόνος του και χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να κατηχήσει, να προσεγγίσει τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν και να τους κατευθύνει στον Ζωντανό Θεό – τον Ίδιο τον Χριστό. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος τόνισε ότι η μνήμη του Μητροπολίτη Αμφιλοχίου σημαίνει οικοδόμηση γεφυρών – πνευματικών γεφυρών ενότητας και αγάπης – καθώς και διατήρηση της ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ειδικά σε μια εποχή που η ορθόδοξη ενότητα απειλείται.

