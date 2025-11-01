Στο Νοσοκομείο Βόλου ο Υπουργός Υγείας- «Είναι ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία στην Ελλάδα» (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαπίστωσε την πρόοδο των έργων για τα νέα ΤΕΠ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανοχής (ΤΑΑ) για τη δημιουργία των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο πριν από έξι μήνες, όταν ξεκινούσαν τα έργα, και τόνισε πως τότε είχε δεχθεί αίτημα για τη δημιουργία δύο επιπλέον κλινών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). «Όταν γύρισα στην Αθήνα βρήκα τα απαραίτητα κονδύλια και εντάξαμε και αυτά τα έργα, τα οποία πλέον κατασκευάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι τα έργα αναμένεται να εγκαινιαστούν στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ανακοίνωσε επίσης πως έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα μόνιμος ογκολόγος, θέση που είχε ζητηθεί κατά την προηγούμενη επίσκεψή του. «Επόμενη προτεραιότητά μας για το Νοσοκομείο Βόλου είναι η πρόσληψη επιπλέον νοσηλευτών», σημείωσε.

Έρχεται Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα στο Νοσοκομείο Βόλου;

Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στη Μαγνησία αποκτά νέο προσανατολισμό με επίκεντρο τους ογκολογικούς ασθενείς. Κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημερώθηκε για την πρόταση δημιουργίας Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα, οι ασθενείς υποχρεώνονται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις για τις απαραίτητες θεραπείες, επιβαρύνοντας τόσο τη σωματική και ψυχολογική τους κατάσταση όσο και την οικονομική τους δυνατότητα, με τον υπουργό να βλέπει θετικά την προοπτική για την δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στον Βόλο.