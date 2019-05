0 SHARES Share Tweet

Στο πρόγραμμα Erasmus+ Plus συμμετέχει ο Βόλος, μέσω εκπροσώπων της πόλης, για την ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Όπως έγινε γνωστό, «ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης του προγράμματος «Exchanging knowledge about educational inclusion” (Ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ένταξη στην εκπαίδευση) που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Plus Βασική Δράση 2, Στρατηγικές Συμπράξεις στο τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ramnicu Valcea της Ρουμανίας, με την συμμετοχή 8 εκπροσώπων και εκπαιδευομένων από το Βόλο,8 από την Ρουμάνια και 8 από την Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα, που διαρκεί 17 μήνες (Σεπτέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2020), υλοποιείται από τις ΜΚΟ «ΑΛΛΑΖΩ ΕΜΕΝΑ… ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» για την Ελλάδα (Βόλος), «OFENSIVA TINERILOR» για τη Ρουμάνια και «NART» για τη Βουλγαρία και έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων νέων και των οργανισμών να εντάξουν στις δράσεις τους άτομα με νοητική υστέρηση.

Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης στις συμμετέχουσες χώρες και θα δημιουργηθούν εργαλεία που θα βοηθήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς, και φροντιστές να εκπαιδεύσουν καθώς και να οργανώσουν δράσεις για τους νέους με νοητική υστέρηση.

Οι νέοι με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες ένταξης στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, λόγω έλλειψης υποδομών, μεθοδολογίας μάθησης και στερεοτύπων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Στην πόλη Ramnicu Valcea της Ρουμανίας, όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αρχών και χαρακτηριστικών της συμμετοχικής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναπτυξιακών και μαθησιακών αναγκών των ατόμων με νοητικές αναπηρίες, με έμφαση στην εφαρμογή των καταλληλότερων μεθόδων και εργαλείων προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό τα εργαλεία αυτά μπορούν να εφαρμοστούν ή πρέπει να τροποποιηθούν.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, κ. Έφη Διανέλλου, που συμμετείχε στη πρώτη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, μεταφέροντας τις εμπειρίες που αποκόμισε, τονίζει:

«Νιώθω πραγματικά τυχερή που μπόρεσα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα αυτό και να αποκομίσω την γνώση αλλά και την εμπειρία να εντάξεις τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία και στην Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα ουσιαστικά εμβαθύνει σε όλα όσα τα άτομα με ένα είδος αναπηρίας μπορούν να κάνουν και όχι όσα δεν μπορούν. Είναι ισότιμα μέλη στην κοινωνία και οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρίσκουν τους τρόπους για να δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον όπου θα τους δεχτεί, θα τους αγκαλιάσει και θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν όλες τους τις δεξιότητες.

Τα άτομα που συμμετείχαμε από τις χώρες της Ελλάδος, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι άνθρωποι που δουλεύουν με άτομα με αναπηρία ως λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί και ανταλλάσσοντας απόψεις διαπιστώσαμε ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, προβληματισμούς και τις ίδιες πεποιθήσεις όσων αφορά στην ένταξη αυτών των ανθρώπων στην Κοινωνία και στην Εκπαίδευση.

Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε όλοι μας για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για μία κοινωνία ισότιμη για όλους».

Επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι η Βουλγαρία, όπου από τις 26 Μαΐου μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ατόμων με νοητικές αναπηρίες, προσδιορισμός και περιγραφή στρατηγικών αξιολόγησης και διδασκαλίας, με έμφαση στην εφαρμογή των καταλληλότερων μεθόδων και εργαλείων».