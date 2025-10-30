Στο Unlimited Beauty Festival 2025 ο Σύλλογος Κουρέων – Κομμωτών Μαγνησίας

Ο Σύλλογος Κουρέων- Κομμωτών Ν. Μαγνησίας συμμετείχε στο Unlimited Beauty Festival 2025, που έγινε στον Εκθεσιακό Πολυχώρο Βόλου 25-27 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας βραδινά νυφικά χτενίσματα.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί με ανακοίνωσή του τα μέλη του Συλλόγου Ευτυχία Πολυδούλη, Βάγια Ντόντη, Αικατερίνη Τριανταφύλλου, Μαίρη Καλλιώρα, που εντυπωσίασαν με τις δημιουργίες τους.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.