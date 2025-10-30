Στο Unlimited Beauty Festival 2025 ο Σύλλογος Κουρέων – Κομμωτών Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Σύλλογος Κουρέων- Κομμωτών Ν. Μαγνησίας συμμετείχε στο Unlimited Beauty Festival 2025, που έγινε στον Εκθεσιακό Πολυχώρο Βόλου 25-27 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας βραδινά νυφικά χτενίσματα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί με ανακοίνωσή του τα μέλη του Συλλόγου Ευτυχία Πολυδούλη, Βάγια Ντόντη, Αικατερίνη Τριανταφύλλου, Μαίρη Καλλιώρα, που εντυπωσίασαν με τις δημιουργίες τους.

