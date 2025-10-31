Στον Αχ. Μπέο ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Εθιμοτυπική επίσκεψη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποίησε σήμερα στο Δημαρχείο ο νέος διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου κ. Ανδρέας Μαζαράκης, καρδιολόγος, και είχε συνάντηση με τον Αχιλλέα Μπέο, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Βόλου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση και οι δυο πλευρές διαβεβαίωσαν για την βούληση τους να υπάρξει δημιουργική συνεργασία προς όφελος της πόλης και των πολιτών, ενώ σε επόμενη συνάντηση θα τεθεί αναλυτικά και η ατζέντα των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ