Στον Αχ. Μπέο ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου

Εθιμοτυπική επίσκεψη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποίησε σήμερα στο Δημαρχείο ο νέος διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου κ. Ανδρέας Μαζαράκης, καρδιολόγος, και είχε συνάντηση με τον Αχιλλέα Μπέο, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Βόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και οι δυο πλευρές διαβεβαίωσαν για την βούληση τους να υπάρξει δημιουργική συνεργασία προς όφελος της πόλης και των πολιτών, ενώ σε επόμενη συνάντηση θα τεθεί αναλυτικά και η ατζέντα των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.