Στον Βόλο αύριο η Βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα

Τον Βόλο θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Βουλευτής της Νέας Αριστεράς κ. Πέτη Πέρκα. Η Βουλευτής θα μιλήσει με φίλους και μέλη του κόμματος σε συνάντηση στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κυψέλη, ενώ την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Η επίσκεψη της κ. Πέρκα εντάσσεται στο πλαίσιο της συζήτησης ενόψει του προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς.
