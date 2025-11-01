Στον Βόλο ο Άδωνις Γεωργιάδης – Εγκαινιάζει το άγαλμα του μυθικού Ιάσονα

Εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην παραλία του Βόλου, το άγαλμα του Ιάσονα, το οποίο αποτελεί δωρεά της οικογένειας Δράγνη.
Στην τελετή των εγκαινίων έχει κληθεί να παραστεί και ο υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς αποτελεί προσωπικό φίλο του δωρητή, Βολιώτη στην καταγωγή, εφοπλιστή, Πάρη Δράγνη. Το «παρών» όπως έχει ανακοινωθεί αναμένεται να δώσει και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, τιμώντας τον μυθικό ήρωα Ιάσωνα ο οποίος με τους Αργοναύτες ξεκίνησαν από την Ιωλκό, τον σημερινό Βόλο, την Αργοναυτική εκστρατεία, αποφάσισε και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης και κατασκευής του χώρου στον κεντρικό προβλήτα. Στον χώρο αυτό, θα τοποθετηθεί το άγαλμα, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη κ. Αχιλλέα Βασιλείου.

Η επέμβαση στο δάπεδο για την τοποθέτησή του, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ενώ το έργο τελεί υπό την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το συγκεκριμένο έργο, ενισχύει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής κι αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του μύθου της Αργοναυτικής εκστρατείας.

