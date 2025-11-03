Στράβωσε η μπασκέτα στο Ελικοδρόμιο! (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ήταν το μακρινό 2021 που σε φιέστα του Δήμου Βόλου, ο τότε Αν. Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ανακοίνωνε την χρηματοδότηση για την ανάπλαση του Άλσους «Ανδρέας Βαλαχής», του γνωστού σε όλους Ελικοδρομίου στη Ν. Ιωνία. Το 2025 τελειώσει σε λίγο και ακόμη οι Βολιώτες και οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας δεν έχουν δει ούτε πέτρα να μπαίνει στο εγκαταλελειμμένο πια πάρκο.

Η εγκατάλειψη είναι τόσο μεγάλη, που μητέρα η οποία πηγαίνει στο πάρκο με τα παιδιά της για να παίξουν, είδε πως η μπασκέτα του γηπέδου, που υπάρχει στην περιοχή έχει στραβώσει!



Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως όλη η κατασκευή έχει πάρει μία μεγάλη κλίση, η οποία είναι άκρως επικίνδυνη, μιας και το σημείο καθημερινά παίζουν παιδιά όλων των ηλικιών. Γονείς και κάτοικοι ζητούν άμεσα την ανάπλαση του Άλσους αλλά και την ασφάλεια όλων των υποδομών του, υπογραμμίζοντας ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε οι τραυματισμοί παιδιών αλλά και ενηλίκων θα είναι σχεδόν καθημερινότητα.

