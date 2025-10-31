«Survivor» η ζωή των φοιτητών στο Παπαστράτος- «Φοβόμαστε μην πέσει σοβάς στο κεφάλι μας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ενώ οι φοιτητές κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν …μια καρέκλα για το μάθημά τους

Τραγικές είναι οι συνθήκες, που βιώνουν οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο κτήριο Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκλεγμένοι φοιτητές με την Πανσπουδαστική στους φοιτητικούς συλλόγου, η ζωή ενός φοιτητή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών παρομοιάζεται μόνο με το …survivor.

«Ακόμα και εάν καταφέρουμε να φτάσουμε στα μαθήματα μας χωρίς να πέσει κάποια ψευδοροφή ή κανένας σοβάς στο κεφάλι μας, πρέπει να κάνουμε αγώνα δρόμου με τους συμφοιτητές μας για το ποιος θα καταφέρει να βρει καρέκλα και τραπέζι να παρακολουθήσει το μάθημα!

Πώς γίνεται όμως η κατάσταση να είναι διαφορετική, όταν έξι σχολές αναγκαζόμαστε να μοιραζόμαστε αίθουσες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τους εγγεγραμμένους φοιτητές, όταν το μοναδικό αμφιθέατρο που διαθέτουν για του φοιτητές είναι χωρίς πατώματα και καρέκλες ενώ το καινούργιο και ανακαινισμένο αμφιθέατρο το δίνουν μόνο για εκδηλώσεις και συνέδρια», σημειώνουν οι φοιτητές, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην πρυτανεία.



Οι φοιτητές της Πανσπουδαστικής αναρωτιούνται και ρωτούν τη διοίκηση εάν το πανεπιστήμιο είναι χώρος των φοιτητών ή των επιχειρήσεων, εάν είναι χώρος εκπαίδευσης ή χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων σε βάρος των φοιτητών, αλλά και εάν υπολογίζουν τις ανάγκες των φοιτητών, όταν τα μέλη της κλείνονται στα γραφεία τους και κάνουν ότι δεν είναι μέσα για να μην τους συναντήσουν.

Στην ανακοίνωσή τους οι φοιτητές σημειώνουν ακόμη ότι «Εμάς όλα αυτά όμως ένα πράγμα μας αναδεικνύουν:

Για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε και για να πάρουμε ένα πτυχίο με αξία δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε και μας στερεί η πολιτική Κυβέρνησης – ΕΕ – επιχειρηματικών ομίλων!

Για να κερδίζουν αυτοί βρισκόμαστε χαμένοι εμείς και οι ανάγκες μας. Η επιλεκτική υποχρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια και τις ανάγκες μας είναι η άλλη όψη της ροής εκατομμυρίων για τους πολέμους και τις επιχειρηματικές μπίζνες.

Απαιτούμε:

• Άμεση επίλυση των κτιριακών προβλημάτων. Επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, όλων των καθισμάτων και τραπεζιών, όλων των ψευδοροφών και αντικατάσταση των μουχλιασμένων, του πατώματος στο αμφιθέατρο «Σαράτση».

• Άμεση αξιοποίηση του αμφιθέατρο «Κορδάτος» για τις ανάγκες των φοιτητών

• Άμεση επαναλειτουργία του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου»