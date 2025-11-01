Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα στον Βόλο (βίντεο +φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

H πόλη τίμησε τον μυθικό ήρωα της Αργοναυτικής Εκστρατείας

Εν μέσω αποδοκιμασιών και συνθημάτων από πόλίτες που διαμαρτύρονταν για το LNG που σχεδιάζεται να γίνει στον Παγασητικό, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του εφοπλιστή, Πάρη Δράγνη, η οικογένεια του οποίου χρηματοδότησε το έργο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, καθώς η πόλη τιμά τον αρχαίο μύθο που την καθιστά μοναδική και προσφέρει νέες ευκαιρίες για πολιτιστική προβολή.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σωκράτης Αναγνώστου, επισημαίνοντας ότι η Αργοναυτική Εκστρατεία αποτελεί ένα σύμβολο που αξίζει να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο. «Είναι το δικό μας band name», τόνισε χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά του, ο εμπνευστής του έργου, Νίκος Ντόκος δήλωσε συγκινημένος και απόλυτα δικαιωμένος.



Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου ανέφερε ότι Το άγαλμα του Ιάσονα δεν είναι μόνο έργο τέχνης, αλλά και γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον.

Ο κ. Πάρης Δράγνης, καταγόμενος από τη Νέα Αγχίαλο, δήλωσε ότι το άγαλμα του Ιάσονα είναι μόνο η αρχή. Το μεγαλύτερο έργο θα ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση του πρώην κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου θα φιλοξενηθεί το οικογενειακό του ίδρυμα με σημαντική κοινωνική δράση. «Εγώ και τα παιδιά μου θέλουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στην πατρίδα μας», ανέφερε.



Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συνεχάρη τον κ. Δράγνη και τον ΟΛΒ για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι ο Βόλος θα έπρεπε να είχε αποκτήσει το άγαλμα του Ιάσονα πριν από πολλές δεκαετίες.

Το έργο, φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Αχιλλέα Βασιλείου, αναπαριστά τον μυθικό ήρωα που ξεκίνησε από την Ιωλκό για να αναζητήσει το Χρυσόμαλλο Δέρας, και ο καλλιτέχνης μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη δημιουργική διαδικασία κατά τα αποκαλυπτήρια.

Η στιγμή που το άγαλμα του Ιάσονα αποκαλύπτεται



