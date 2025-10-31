Συνάντηση Ζέττας Μακρή με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου, Ανδρ. Μαζαράκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τον νέο διοικητή του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου Ανδρέα Μαζαράκη επισκέφθηκε η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μ. Μακρή στην πρώτη συνάντηση συνεργασίας με την νέα του ιδιότητα. Τον γιατρό κ. Μαζαράκη η βουλευτής τον γνώριζε από την θητεία της ως υφυπουργός στο Υπουργείο Υγείας και από την έντονη κοινωνική του δράση και τη συνεργασία που είχαν αναπτύξει.

Ο νέος διοικητής, έμπειρος και ήδη κατατοπισμένος από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενημέρωσε την κ. Μακρή για τις προτεραιότητές του και την ειλικρινή διάθεσή του να ενισχύσει το νοσοκομείο. Αναφέρθηκε με δίκαιο λόγο στην προσπάθεια όλων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, τονίζοντας την επιστημονική επάρκεια και την διάθεση τους να προσφέρουν.

Επικοινώνησαν δε τηλεφωνικά και με τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον ενημέρωσαν για τα θέματα του νοσοκομείου.

Η κ. Μακρή ευχαρίστησε τον διοικητή για την συνεργασία και δήλωσε «εξαιρετικά ικανοποιημένη από την ενημέρωση και απολύτως βέβαιη ότι θα αποδειχθεί, για άλλη μια φορά, επαρκέστατος και αποτελεσματικός».