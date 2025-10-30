Συνέλευση και εκλογές στον «Ιππόκαμπο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» πραγματοποιεί την Γενική Εκλογοαπολογιστική του Συνέλευση την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρες 11:00-15:00 στο Κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, στον 3ο όροφο (κτίριο πρώην Νομαρχίας) με τα εξής θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

3. Παρουσίαση Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής διετίας 2023-2025

4. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου – υποβολή και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων διετίας 2023-2025

5. Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού Ταμείου

6. διετίας 2023-2025

7. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού 2026

8. Ενημέρωση και Προτάσεις Μελών

9 Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και αντιπροσώπων στην Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Θεσσαλίας (Π.ΟΜ.ΑμεΑ εεΘεσσαλίας), στην Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) και στη Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ (Ε.Σ.ΑμεΑ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιότητας η 6η Νοεμβρίου 2025 στις 19.00

Στην Συνέλευση έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα ταμειακώς Ενημερωμένα Τακτικά Μέλη, ακόμη και αν τακτοποιηθούν οικονομικά προ των εργασιών της Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, τις ίδιες ώρες, στην έδρα του «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ», Ν. Γάτσου και Ρ. Φεραίου και με τα ίδια θέματα.