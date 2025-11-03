Συνταξιούχοι ΙΚΑ Μαγνησίας: «Ο υπουργός Υγείας, ο καλύτερος πλασιέ που εμπορεύεται την υγεία ως προϊόν»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στο Νοσοκομείο Βόλου

Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Μαγνησίας καλεί με ανακοίνωσή της όλους τους συνταξιούχους στη συγκέντρωση – παράσταση διαμαρτυρίας για την Υγεία, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, την ημέρα των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας(ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).

«Εμείς οι συνταξιούχοι στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των Ιατρών, Νοσηλευτών και των Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας, που οργανώνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Μαγνησία και καλούμε συμμετέχουν τα σωματεία και φορείς της πόλης μας, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας διεκδικώντας και υπερασπίζοντας το πραγματικό Δημόσιο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος», επισημαίνεται..

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα της υγείας-πρόνοιας, που, όπως αναφέρουν, η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και απειλούν την ζωή μας από ένα σύστημα υγείας που σταθερά παραχωρείται και παραδίδεται στα νύχια των επιχειρηματικών ομίλων και γίνεται όλο και πιο ακριβό εμπόρευμα την στιγμή που πέρα των άλλων η ακρίβεια τσακίζει κόκκαλα.

«Και όσες φιέστες θα πραγματοποιήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ο υπουργός Υγείας δεν μας ξεγελάει, θα παραμείνει για πάντα, ο καλύτερος πλασιέ που εμπορεύεται την υγεία ως προϊόν που έχει κόστος για μας τους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και καθαρό κέρδος από τις χορηγήσεις στους κλινικάρχες της ιδιωτικής υγείας, από την στιγμή που δεν καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο σύστημα ΕΣΥ που υποβαθμίζεται διαχρονικά και από την κυβέρνηση ΝΔ και από όλες κυβερνήσεις της τελευταίας 15ετίας μας αναγκάζουν να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τρύπια τσέπη που είναι αποτέλεσμα της φτωχοποιήσεις του λαού.

Οι υγειονομικοί σε πολλές περιοχές της χώρας, με την αγωνιστική τους στάση και με τους ασθενείς στο πλευρό τους, έχουν τσαλακώσει τη «φιέστα διαρκείας» της κυβέρνησης. Βγάζουν στην επιφάνεια τις τραγικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής δράσης που επιχειρεί το υπουργείο να κρύψει πίσω από τις χορηγίες και τα σοβατίσματα στα ΤΕΠ των νοσοκομείων όπως και στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Για μια ακόμη φορά σε συνέχεια κινητοποιήσεων των συνταξιούχων και υπομνημάτων προς όλες τις κυβερνήσεις αλλά και στην Κυβέρνηση της Ν.Δ., εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι θανατηφόρες πολιτικές σε βάρος των συνταξιούχων και του λαού, στον τομέα της Υγείας – Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφερθεί σε υπομνήματά μας, θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να περιγράψουμε όλο το φάσμα προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω των περικοπών σε υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα: Το πακέτο της περίθαλψης σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα είναι υποβαθμισμένο και καρκινοβατεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία μας.

Επίσης, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Μαγνησίας είναι κατηγορηματικά αντίθετες στη συνεχή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και όσο προβλέπονται στο προϋπολογισμού για το 2026, που θα δώσει νέο χτύπημα στο δικαίωμα του λαού στην υγεία – περίθαλψη.

Προβλέπονται μειωμένα κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια νοσοκομεία, και ιδρύματα, περιορισμός στην ιατρική και φαρμακευτική αγωγή.

Οι συνταξιούχοι Μαγνησίας διεκδικούν:

 Δημόσιο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος

 Εξασφάλιση από το κράτος δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους.

 Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των άλλων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, στα Κέντρα Υγείας και στις άλλες μονάδες Υγείας.

 Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών με κατάργηση κάθε πληρωμής όπως αυτή των απογευματινών ιατρείων και απογευματινών χειρουργείων.

 Να μην κλείσει ή συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας και να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία και το σύνολο των δομών που έκλεισαν λόγω περικοπών.

 Απολύτως δωρεάν, με 100% κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, φάρμακα, θεραπείες, σύγχρονα θεραπευτικά μέσα, τεχνολογικά βοηθήματα για όλους με κανένα όριο, πλαφόν ή αποκλεισμό σε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους, Έλληνες ή μετανάστες.

 Πλήρης στελέχωση του ΕΚΑΒ με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες. Ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ, με ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού ασθενοφόρων μέσων επίγειων – πλωτών – εναέριων. Στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας συντήρησης του στόλου με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

 Καμιά ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και του χαρατσιού στην συνταγογράφιση.

 Αγροτικά ιατρεία στελεχωμένα και σε όλα τα χωριά.

 Να οργανωθεί ιδιαίτερη φροντίδα με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους, τους χρόνια πάσχοντες και τους νεφροπαθείς.

 Δημόσιο και δωρεάν πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους (χωρίς πλαφόν, εξαιρέσεις και περικοπές), με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

 Δωρεάν μετακίνηση των ασθενών και των συνοδών τους και εξασφάλιση φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ στις κατηγορίες εκείνες που τα φάρμακα διατίθεται από τα φαρμακεία του, με πρόσληψη προσωπικού, και την αποστολή φαρμάκων στην κατοικία τους.

 Δημιουργία δημόσιων δομών και οίκων ευγηρίας για την τρίτη ηλικία σε όλη την χώρα.

 Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος Υγείας και να παρέχονται δωρεάν.

 Όχι στην κατάργηση των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων».