Τα σχέδια του Πάρη Δράγνη για τον Βόλο-«Το άγαλμα του Ιάσονα είναι μόνο η αρχή»

«Θέλω να προσφέρω στην πατρίδα μου»

Δεν έκρυβε τη συγκίνησή του ο εκ Νέας Αγχιάλου καταγόμενος εφοπλιστής Πάρης Δράγνης, στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα, έργο που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της οικογένειάς του. Ο κ. Δράγνης εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας πως αποτελεί «το πρώτο μικρό βήμα» σε μια ευρύτερη προσπάθεια προσφοράς προς την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Όπως ανέφερε, το επόμενο σημαντικό βήμα θα είναι η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος στον Βόλο, το οποίο θα στεγάσει το ίδρυμα της οικογένειας Δράγνη. Μέσω του ιδρύματος, θα παρέχονται υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βοήθεια σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία στην Ελλάδα, αλλά και στήριξη σε πολύτεκνες οικογένειες.

«Θα ήθελα πάρα πολύ, αφού ο Θεός με αξίωσε να φτάσω εδώ που έφτασα, να προσφέρω περισσότερα – κι εγώ και τα παιδιά μου – στην πατρίδα μου», ανέφερε συγκινημένος ο εφοπλιστής, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος.