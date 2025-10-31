Τεράστιες ζημιές από τις εργασίες οπτικών ινών- «Χάθηκαν» 37.800 κυβικά μέτρα νερού κι έγιναν 90 βλάβες στο δίκτυο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε αγωγές προχωρά η ΔΕΥΑΜΒ- Ερώτηση από τον δημοτικό σύμβουλο Ευθ. Τσάμη

Το μείζον ζήτημα της όχλησης αλλά και των βλαβών, που έχουν προκαλέσει τα συνεργεία κυρίως των οπτικών ινών έφερε στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Βόλο κ. Ευθύμης Τσάμης, ζητώντας να μάθει εάν ο Δήμος Βόλου έχει ζητήσει αντισταθμιστικά οφέλη για τις ζημιές κι εάν θα ζητηθούν ευθύνες από τις εταιρείες.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Αργύρης Κοπάνας ανέφερε ότι η ΔΕΥΑΜΒ βρίσκεται στη διαδικασία αγωγής στις εταιρείες καθώς προκάλεσαν σημαντικές βλάβες στο δίκτυο υδάτων. Σημείωσε δε πως στην πρόσφατη βροχόπτωση ανακαλύφθηκε βλάβη στο δίκτυο, η οποία είχε μπαζωθεί.

Ανέφερε ακόμη ότι από 1η Ιανουαρίου έως 15 Οκτωβρίου έγιναν από τα συνεργεία των εταιρειών 90 σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης, 37800 κυβικά μέτρα νερού «χάθηκαν», ενώ 250.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό για μία ώρα.

Ο κ. Τσάμης αναρωτήθηκε εάν ο Δήμος θα διεκδικήσει όχι μόνο την αποκατάσταση των βλαβών, αλλά και αντισταθμιστικά οφέλη για τους δημότες. Δήμοι στη χώρα, σημείωσε ότι πίεσαν οι ζημιές να είναι λιγότερες, ενώ εδώ παρατηρούμε και λέμε έτσι είναι ο νόμος.

«Βλέπουμε προβλήματα. Φαίνεται ότι δεν θα γίνει σωστή δουλειά και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, φαίνεται ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Υπάρχει πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης, που θα εφαρμοστεί; Εκεί που θα είναι οι ζημιές; Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τις εταιρείες να αποκαταστήσουν τους μεγάλους δρόμους. Γιατί δεν διεκδικήσαμε οι αποκαταστάσεις να γίνουν αφήνοντας και μια καλή προίκα για τον Δήμο; Έχουμε προγραμματισμό να διεκδικήσουμε περισσότερα για την πόλη;», ανέφερε ο κ. Τσάμης.

Ο κ. Κοπάνας ανέφερε ότι το νομικό πλαίσιο δεν είναι υπέρ των Δήμων και υπενθύμισε ότι ο Αχ Μπέος έδωσε συγκεκριμένη προθεσμία στις εταιρείες να ολοκληρώσουν τις εργασίες και είπε ότι ο δήμαρχος θα ενημερώσει και για κάποια αντισταθμιστικά οφέλη.

«Να υπάρξουν καλύτερες αποκαταστάσεις. Εκεί είναι η διεκδικητικότητα. Φέξε μου και γλίστρησε. Ο Δήμος αφήνει το θέμα στις καλένδες», κατέληξε ο κ. Τσάμης.