«Τι μας έμαθε η πανδημία»: Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ

6 Shares Share Tweet

Το Συνέδριο «Pandemic Conference: What we have learned, what we have to teach» πραγματοποιείται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία (και χρηματοδότηση) με το ΕΛΙΔΕΚ, στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Βόλο (αίθουσα Β1).

Το Συνέδριο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (επιστήμονες υγείας, οικονομολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, κ.λπ.), με στόχο να αναδείξει τις νεότερες εξελίξεις αλλά και να αποτελέσει πόλο γόνιμης συζήτησης πάνω σε θέματα που αφορούν την πρόσφατη υγειονομική κρίση, την κοινωνία και την οικονομία. Στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται οι υγειονομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και οι επιδράσεις της πρόσφατης πανδημίας πάνω σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας.