Το 10ο Γυμνάσιο Βόλου στον Ιππικό Όμιλο “Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου”

Μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα όμορφη εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές και μαθήτριες του 10ου Γυμνασίου Βόλου με τη διδακτική επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου ΚΙΣ (Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου) τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή οργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων και είχε ως στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια βιωματική εμπειρία επαφής με τα άλογα και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ιππασίας. Οι μαθητές/τριες βίωσαν μια ξεχωριστή και πολύ ευχάριστη εμπειρία, αφού απόλαυσαν την επαφή και την αλληλεπίδραση με τα άλογα, ενημερώθηκαν για τη φροντίδα τους, την ιστορία της ιππασίας και τη σημασία της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα.

Παράλληλα ήρθαν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον, αφού ο όμιλος βρίσκεται σε ένα όμορφο, φυσικό τοπίο, που πρόσφερε στους μαθητές και στις μαθήτριες μια ευχάριστη αλλαγή από την καθημερινότητά τους.

Τους μαθητές/τριες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί: Νικολέτα Μαλιαγκάνη, Βάσω Σταματοπούλου, Αντριάνα Τσαρουχά.