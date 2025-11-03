Το Αγροτο-αστικό Εγχείρημα στην Θεσσαλία- Συνέδριο στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «AGRITHES. Αγροτική Κληρονομιά και Αρχιτεκτονική της Παραγωγής Τροφίμων. Η περίπτωση της Θεσσαλίας» θα διοργανωθεί στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 4-6 Νοεμβρίου 2025, συνέδριο με τίτλο «Το Αγροτο-αστικό Εγχείρημα στην Θεσσαλία – The Agrarian Urban Project of Thessaly».

Το ερευνητικό πρόγραμμα AGRITHES στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αγροτικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της υπαίθρου στην Ελλάδα, με έμφαση στην αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου στο Θεσσαλικό κάμπο. Η έρευνα προβλέπει μια πολυ-συστημική προσέγγιση που εκτείνεται από τον χωροταξικό σχεδιασμό σε περιφερειακή κλίμακα στη μελέτη των αρχιτεκτονικών μορφών που υποστηρίζουν τη γεωργική δραστηριότητα και καταλήγει στην ενίσχυση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Το συνέδριο The Agrarian Urban Project of Thessaly θα επιχειρήσει να εξετάσει το αγροτικό τοπίο του Θεσσαλικού Κάμπου και της Ελλάδας υπό το πρίσμα παρόμοιων μελετών που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Βένετο, με τη συμμετοχή ομιλητών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλήνων ακαδημαϊκών και ερευνητών της ομάδας του AGRITHES.