Τρεις Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα

Γιώργος Πετράκος, Πολυμέρης Βόγλης και Βανέσσα Κατσαρδή

Επιστήμονες, τεχνοκράτες, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έγραψε στα social ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης. Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα», τόνισε.

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, θα υπάρχει και …Βολιώτικο άρωμα, καθώς μεταξύ των επιστημόνων, βρίσκονται και τρεις Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, αυτοί είναι οι κ.κ. Γιώργος Πετράκος Οικονομολόγος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξη και πρώην Πρύτανης του ΠΘ, Βόγλης Πολυμέρης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του τοπικού ιδρύματος.