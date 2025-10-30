Τρία ατυχήματα με δύο τραυματισμούς το πρωί στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Τρία τροχαία ατυχήματα με δύο τραυματισμούς γυναικών οδηγών έγιναν σήμερα το πρωί στον Βόλο.
Το πρώτο έγινε λίγο πριν τις 7 το πρωί στην οδό 2ας Νοεμβρίου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε μια κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Στις 07.55 στην οδό Δημητριάδος – Κοραή το δίκυκλο που οδηγούσε μια 40χρονη αλλοδαπή γυναίκα συγκρούστηκε με ταξί, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι, ενώ δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.
Η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή της να εμπνέει ανησυχία.
Τέλος, στις 9 το πρωί, στην οδό Λαρίσης και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα που είχαν την ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ