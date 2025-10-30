Βασίλης Τασούδης: «Άλλο δεν ακούγεται το εμβατήριο και άλλο δεν τιμούμε το στράτευμα και το κόσμο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απάντηση στο σχόλιο της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και του magnesianews.gr έδωσε με σχόλιό του σε σχετική ανάρτηση ο μαέστρος της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου Βασίλης Τασούδης, σχετικά με το εμβατήριο, το οποίο δεν …έφτασε για να ολοκληρωθεί η παρέλαση, την ώρα που παρέλαυνε τμήμα του στρατού.

Το εν λόγω συμβάν σχολιάστηκε από πολλούς που παρακολούθησαν την παρέλαση, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει ξανασυμβεί. Παρόλα αυτά ο κ. Τασούδης ξεκαθάρισε στο σχόλιό του ότι «η φιλαρμονική συνόδευσε μέχρι τέλους τα στρατεύματα στο Ηρώον. Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Αν δεν υπάρχει σωστή ηχητική κάλυψη, δεν ευθύνεται η φιλαρμονική.

Αν πάλι όπως είθισται τα τελευταία χρόνια μετά την διέλευση του στρατού ακούγονται τραγούδια από τα ηχεία πάλι δεν ευθύνεται η ορχήστρα. Άλλο δεν ακούγεται το εμβατήριο και άλλο δεν τιμούμε το στράτευμα και τον κόσμο. Είμαστε όλοι μας από μικρά παιδιά στην ορχήστρα, μας δίδαξαν οι προκάτοχοι μας πρώτα αξίες και μετά μουσική.

Οι αρχές που διέπουν την ορχήστρα όλα αυτά τα χρόνια (101 χρόνια λειτουργίας) την έχουν καθιερώσει σε όλους τους συμπολίτες μας ως ένα σύνολο με ιστορία αξίες και πολιτισμό».