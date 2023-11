Βολιώτης ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ

Ο μέχρι πρότινος αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Χαράλαμπος Φείδας

0 Shares Share Tweet

Ο Βολιώτης Χαράλαμπος Φείδας, με καταγωγή από τη Νέα Αγχίαλο θα είναι ο επόμενος Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους συσχετισμούς που προέκυψαν από τις πρόσφατες εκλογές για το νέο Συμβουλιο Διοίκησης του ιδρύματος. Με την εκλογή των δύο τελευταίων εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ολοκληρώθηκε, χθες, έπειτα από πολύμηνη διαδικασία και αλλεπάλληλες εκλογές και ψηφοφορίες το 11μελες Όργανο από το οποίο θα προκύψει τις προσεχείς ημέρες ο επόμενος πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα το alfavita.gr.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από τη χθεσινή τρίτη διαδοχικά ψηφοφορία των 56 μελών της Συγκλήτου προέκυψαν τα δύο εξωτερικά μέλη που είχαν απομείνει προκειμένου να συμπληρωθεί η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η κάλπη ανέδειξε τους Δημήτριο Βάββα με 31 ψήφους και Γεώργιο Τσατσαρώνη με 29. Ο πρώτος είχε προταθεί από τον κ. Στυλιαννίδη και ο δεύτερος από τη συμμαχία των κ. Φείδα, Αποστολίδη, Ζωγραφίδη.

Οι κ. Φείδας και Αποστολίδης έχουν συμφωνήσει να μοιραστούν την τετραετή πρυτανική θητεία. Σύμφωνα με πληροφορίες την πρώτη διετία καθήκοντα πρύτανη θα αναλάβει ο κ. Φείδας και εν συνεχεία θα παραιτηθεί προκειμένου να τον διαδεχθεί ο κ. Αποστολίδης. Συγκεκριμένα, οι δυό τους έχουν στο πλευρό τους τον κ. Ζωγραφίδη από τα εσωτερικά μέλη και τους κ. Παπαντώνη, Τσατσαρώνη και Αγγελιδάκη από τα εξωτερικά μέλη. Έτσι, εξασφαλίζουν πλειοψηφία 6/11 ικανή να εκλέξει τον επόμενο πρύτανη.

Η τελική σύνθεση του 11μελους Συμβουλίου Διοίκησης είναι η εξής:

Α. Εσωτερικά μέλη

1. Κυριάκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ιατρικής Σχολής.

2. Στράτος Στυλιανίδης, αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

3. Χαράλαμπος Φείδας, αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

4. Απόστολος Αποστολίδης, κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

5. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

6. Γιώργος Ζωγραφίδης, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής

Β. Εξωτερικά μέλη

7. Νικηφόρος Σταματιάδης, Professor – Department of Civil Engineering, College of Engineering – University of Kentucky – USA

8. Ειρήνη Αγγελιδάκη, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, Technical University of Denmark – DENMARK

9. Δημήτριος Παπαντώνης, Ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

10. Δημήτριος Βάββας, Endowed καθηγητής Οφθαλμολογίας / Διευθυντής Αμφιβληστροειδούς, Harvard Medical School – USA

11. Γεώργιος Τσατσαρώνης, καθηγητής Πολυτεχνείου Βερολίνου (Institute for Energy Engineering, Technishe Universität, Berlin) – GERMANY

Ποιος είναι ο νέος Πρύτανης του ΑΠΘ

O Χαράλαμπος Φείδας γεννήθηκε στη Ν. Αγχίαλο του Βόλου το 1968, όπου τελείωσε το Λύκειο το 1985. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής (1991) και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Δορυ­φορική Μετεωρολογία (1999), από το Εθνικό Καποδιστρια­κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2008 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2013 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2017 ως Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ στο γνωστικό αντικείμενο της Μετεωρολογίας με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

Έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-1999) και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (1999-2000). Από το 2000 έως το 2008 υπηρέτησε στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντι­κείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας-Κλιματολογίας.

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Τα ερευνητικά του ενδια­φέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα, στις περιφερειακές κλιματικές αλλαγές, στις κλιματικές υπηρεσίες και στην εφαρμοσμένη κλιματολογία. Έχει δημοσιεύσει 46 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 11 κεφάλαια βιβλίων και 47 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων σε 14 εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος. Διδάσκει μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του ΑΠΘ και σε δυο ΠΜΣ.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και δώσει πολλές συνεντεύξεις για θέματα ανώτατης παιδείας και επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα.

Είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. (2019-2023) ενώ διετέλεσε Πρόεδρος (2017-19) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-17), Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2016-17) και Διευθυντής του ΠΜΣ «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-16).

Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος (2015-19) και Ταμίας (2013-15) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ καθώς Γραμματέας (2017-19) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2013-19).