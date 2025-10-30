Βόλος: Χορεύουν zumba και ενημερώνουν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το παράρτημα Μαγνησίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας καλεί όλους και όλες την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην κλειστή αίθουσα του αθλητικού κέντρου νεότητας στο Άσυλο από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι να κινηθούν και να χορέψουν και να ενημερωθούν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.



Οι πιστοποιημένοι zumba instructors Δέσποινα Παλια, Χαρά Ραμπαούνη, Πένυ Στεργίου, Έμμυ Χριστάλη, Γιώργος Εφραιμίδης, Βάσια Καμνιώτη και Ιωάννα Καραγιαννίδου θα δώσουν το ρυθμό και θα κρατήσουν το κέφι των παρευρισκόμενων αμείωτο γιατί η κίνηση είναι ζωή!

Είσοδος 5 ευρώ.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Αντικαρκινικής.