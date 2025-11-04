Βόλος: Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με … «επιβεβαίωση λογαριασμού»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θύμα συμπολίτης, που έχασε απ ΄το λογαριασμό του 200 ευρώ

Μία ακόμη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σημειώθηκε στον Βόλο, με θύμα έναν κάτοικο της πόλης, ο οποίος έχασε μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου 200 ευρώ, ύστερα από παραπλανητικό μήνυμα που φαινόταν να προέρχεται από την συστημική Τράπεζα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο Ράδιο Ένα, δέχθηκε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο που τον ενημέρωνε πως έπρεπε να «επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του» προκειμένου να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο e-banking του.

Το μήνυμα έμοιαζε απολύτως γνήσιο και περιείχε σύνδεσμο που οδηγούσε σε ψεύτικη ιστοσελίδα, πανομοιότυπη με εκείνη της συστημικής Τράπεζας.

«Ήταν e-mail το οποίο μου έλεγε όμως να κάνω επιβεβαίωση του λογαριασμού μου. Μου ζητούσε αριθμό λογαριασμού και κωδικό. Τα έβαλα και μετά μου πήραν τα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παθών, περιγράφοντας την εμπειρία του.

Όπως διαπίστωσε λίγο αργότερα, από τον λογαριασμό του εκτελέστηκε συναλλαγή ύψους 200 ευρώ, η οποία φαινόταν να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν είχε προβεί σε καμία αγορά. «Εγώ δεν έκανα καμία συναλλαγή. Φαινόταν σαν να την έκανα εγώ με το πολυκατάστημα, αλλά δεν έκανα», δήλωσε, προσθέτοντας πως η τράπεζα τον ενημέρωσε ότι η συναλλαγή φαίνεται κανονική, καθώς έγινε με τα δικά του στοιχεία. Μετά το περιστατικό, ο λογαριασμός, το e-banking και η κάρτα του μπλοκαρίστηκαν.

Οι ηλεκτρονικές απάτες αυτού του είδους —γνωστές ως phishing— έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τους δράστες να χρησιμοποιούν πλαστές ιστοσελίδες τραπεζών και πανομοιότυπα μηνύματα που παραπλανούν ακόμα και έμπειρους χρήστες.

Η Ελληνική Αστυνομία και οι τράπεζες έχουν εκδώσει επανειλημμένα ανακοινώσεις, καλώντας τους πολίτες να μην πατούν σε συνδέσμους που έρχονται μέσω SMS ή e-mail και να μην εισάγουν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς σε ύποπτες ιστοσελίδες. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων υποθέσεων που καταγράφονται πανελλαδικά, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενημέρωσης και προσοχής απέναντι στις νέες μεθόδους ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Μαριάνθη Λίκαϊ