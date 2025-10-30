Βόλος: Πήρε λάθος χάπια, έβρισε τη μητέρα του και έσπαγε ό,τι έβρισκε στο σπίτι!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη φυλακή 23χρονος που καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο

Πήρε λάθος χάπια, ήταν σε υπερδιέγερση, έβρισε τη μητέρα του και έκανε το σπίτι γυαλικά καρφιά. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε ένοχο έναν 23χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή και τον καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους, χωρίς αναστολή, μετατροπή και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Τα επεισόδιο έγινε την Κυριακή στο σπίτι που μένει ο νεαρός με τη μητέρα του, η οποία κατέθεσε ότι ο γιός της είναι εξαρτημένος και παίρνει χάπια από γιατρό.

Όπως αποδείχτηκε, ο νεαρός έχασε τη συνταγή που είχε, πήρε άλλα χάπια αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες, με αποτέλεσμα να είναι σε υπερδιέγερση.

Σε έξαλλη κατάσταση έβρισε τη μητέρα του «θα σε γ…», ενώ παράλληλα, έσπαγε πιάτα, κούπες, κορνίζες και ότι έβρισκε μπροστά του, φωνάζοντας ότι θα τα σπάσει όλα.

Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε, κάλεσε την Αστυνομία, ο νεαρός συνελήφθη, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους, ενώ στην φυλακή που θα οδηγηθεί αναμένεται να μπει σε σειρά, λαμβάνοντας την σωστή αγωγή του.