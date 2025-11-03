Βόλος: Πούλησαν φιάλη ποτού σε 15χρονη και συνελήφθησαν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δύο γυναίκες ηλικίας 18 και 26 ετών για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στον Βόλο, εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, δύο ημεδαπές γυναίκες 18 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ στον Βόλο, οι συλληφθείσες, ως εργαζόμενες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μίνι μάρκετ – καφέ – είδη περιπτέρου), προμήθευσαν ανήλικη μόλις 15 ετών με μία φιάλη αλκοολούχου ποτού.