Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας για την Βολιώτικη «Oliveex»

Όχι μόνο συμμετείχε αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει και να διακριθεί η Βολιώτικη start up εταιρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Oliveex» στον σημαντικό πλέον θεσμό ανάδειξης και προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας το Web Marketing Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Γεγονότος Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα η εταιρεία πήρε και το εισιτήριό της για την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συνέδριο Web Marketing Festival!

Το WMF αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς θεσμούς digital και social innovation και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε μία συνδιοργάνωση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ-Helexpo.

Κατά τη διάρκεια του WMF Worldwide Event Greece, 15 νεοφυείς επιχειρήσεις διαγωνίστηκαν, προκειμένου οι τρεις πρώτες να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο του WMF! Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Rimini της Ιταλίας τον Ιούνιο του 2022, με δυνατότητα παρουσίασης της ιδέας τους σε διεθνή διαγωνισμό και κοινό επιχειρηματικών παραγόντων, εκπροσώπων επενδυτικών εταιρειών και business angels.

Την 1η θέση στον διαγωνισμό κατέκτησε η εταιρεία Clio Muse Tours, την 2η θέση η Metabio και την 3η η Βολιώτικη Oliveex, ενώ ειδικό βραβείο απέσπασε η εταιρεία φ – Water.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των 15 start-up επιχειρήσεων ήταν παρόντες στο περίπτερο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στην Έκθεση Beyond, όπου παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες τους.

Κορυφαίες προσωπικότητες από την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα απηύθυναν ομιλίες στο πλαίσιο του WMF Worldwide Event Greece.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, κα. Πατρίτσια Φαλτσινέλι, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστος Σαραντόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, ο Ά Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης και ο κ. Cosmano Lombardo, Chairman and Ideator of Web Marketing Festival, Founder & CEO Search On Media Group.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονταν οι κ.κ.: