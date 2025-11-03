«Βράζει» η βία στον Βόλο- 232 περιστατικά το 2024 χειρίστηκε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στο ΑΤ Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες

«Βράζει» η βία στα σπίτια του Βόλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπως καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Μόνο το 2024, το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας χειρίστηκε 232 περιστατικά ενδοοικογειακής βίας, ενώ συνολικά στη Θεσσαλία τα περιστατικά ανήλθαν στα 1200.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλία, οι τρόποι εκτέλεσης της ενδοοικογενειακής βίας αναλύονται σε 844 περιστατικά ενδοοικογενειακής απειλής, 39 ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, 85 προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, 540 ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Αναφορικά με τους δράστες οι 365 ήταν άνδρες 45-60 ετών σε σύνολο 972 κι έπειτα 266 δράστες καταγράφηκαν 35 έως 45 ετών. Παράλληλα, 71 δράστες σε σύνολο 223 ήταν γυναίκες, ηλικίας 45-60 ετών.

Στη Θεσσαλία, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας ήταν 431 άνδρες και 1380 γυναίκες, ενώ οι δράστες ήταν 1089 ημεδαποί και 106 αλλοδαποί.

Τα περιστατικά ανά Γραφείο στη Θεσσαλία

Την «πρωτιά» της καταγγελλόμενης βίας κατέχει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στη Λάρισα με 374 περιστατικά που χειρίστηκε το 2024. Ακολουθεί αυτό του ΑΤ Βόλου με 232, έπειτα του ΑΤ Καρδίτσας με 162 και τέλος του ΑΤ Τρικάλων με 89 περιστατικά σε έναν χρόνο. Συνολικά σε όλη την Ελλάδα τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας χειρίστηκαν 12773 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, στη Θεσσαλία το 2024 καταγράφηκε μία ανθρωποκτονία απόρροια της ενδιοικογενειακής βίας, σε πανελλαδικό σύνολο 31 θυμάτων, ενώ καταγράφηκαν και έξι βιασμοί σε σύνολο 139. Ακόμη σημειώθηκαν 38 περιπτώσεις σωματικής βλάβης στη Θεσσαλία το 2024 σε σύνολο 281.

Αύξηση κατά 91% στις καταγγελίες

Ο Δημήτριος Μάλλιος, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας στην ετήσια αυτή για την ενδοοικογενειακή βία επεσήμανε ότι τα στατιστικά στοιχεία, πίσω από τα οποία βρίσκονται αληθινές ιστορίες θυμάτων, καταδεικνύουν την αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τις αστυνομικές Αρχές, και την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα.

«Με 25.438 καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας —αύξηση 91% συγκριτικά με το 2023— και 13.503 συλλήψεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 109%, επιβεβαιώνεται η αποφασιστικότητα του Σώματος να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά. Ανταποκριθήκαμε σε περισσότερες από 32.500 κλήσεις στην Άμεση Δράση, με το 20% αυτών να προέρχονται από πολίτες που δεν ήταν οι ίδιοι θύματα, αλλά αρνήθηκαν να μείνουν σιωπηλοί. Είναι αυτή η αλλαγή στη στάση της κοινωνίας που ενισχύει τον αγώνα μας», σημειώνει ο Αρχηγός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπήρξε κρίσιμος. Η επέκταση της εφαρμογή Panic Button για όλα τα ενήλικα θύματα και για όλη την ελληνική Επικράτεια, με 1028 ενεργοποιήσεις από θύματα που κινδύνευαν άμεσα, έδειξε ότι η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές. Οι ενεργοποιήσεις αυξήθηκαν κατά 233% το 2024, ενώ πλέον 1 στους 3 δικαιούχους το εγκαθιστά.

Σε ό,τι αφορά στα επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ο Αρχηγός της Αστυνομίας επεσήμανε ότι ο θεσμός αυτός γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη. «Από 6 το 2021, φτάσαμε, ιδρύοντας επιπλέον -45- μόνο μέσα στο 2024, στα 63 Γραφεία πανελλαδικά, στελεχωμένα με 607 αστυνομικούς και άλλα 167 στελέχη να επικουρούν το έργο τους επιτελικά. Ο απολογισμός της λειτουργίας των νέων Γραφείων αποδεικνύει έμπρακτα τη σπουδαιότητα της εγγύτητας και της εξειδίκευσης».

Συνέχισε δε λέγοντας ότι «η ενδοοικογενειακή βία είναι πολυδιάστατο φαινόμενο που απαιτεί διατομεακή συνεργασία. Μεταφέραμε 1085 θύματα για άμεση ιατρική φροντίδα, φιλοξενήσαμε 327 σε ασφαλείς χώρους βραχυχρόνιας διαμονής (Safe Houses) με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προχωρήσαμε σε 886 φυλάξεις οικιών για τις πλέον επικίνδυνες περιπτώσεις. Παράλληλα, μέσα από 350 δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού -συγκριτικά με μόλις 14 το 2020 – στελέχη μας μίλησαν για την ενδοοικογενειακή βία σε περισσότερους από 16.000 πολίτες και πάνω από 150 σχολεία.

Συνολικά, περισσότεροι από 20.800 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί από το 2019 μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια και επαγγελματισμό. Δεν πρόκειται απλώς για αριθμούς· πρόκειται για το αποτύπωμα μιας Υπηρεσίας που λειτουργεί με ευθύνη και ευαισθησία.

Μόνο για το 2024, η Ελληνική Αστυνομία ενίσχυσε ουσιαστικά την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με την εκπαίδευση εκατοντάδων στελεχών της. Περισσότερα από 500 άτομα εκπαιδεύτηκαν, με έμφαση στη σωστή διαχείριση περιστατικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνεχής επιμόρφωση και δημιουργία νέων εκπαιδευτικών σειρών αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στη στήριξη των θυμάτων και την πρόληψη της βίας».