Ξανά πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου ο Απόστολος Οντόπουλος- Όλο το νέο ΔΣ

Έπειτα τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 6ης Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.
Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΝΤΖΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΖΩΗ
ΑΝ. ΟΙΚ.ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΛΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΑΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ