Ξανά πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου ο Απόστολος Οντόπουλος- Όλο το νέο ΔΣ

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Έπειτα τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 6ης Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τους:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΖΑΝΤΖΟΣ             ΜΑΞΙΜΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΝΙΚΟΛΟΣ             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ   ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ        ΖΩΗ

ΑΝ. ΟΙΚ.ΕΠΟΠΤΗΣ            ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ     ΔΑΛΙΑΝΗΣ          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ              ΦΑΡΜΑΚΗΣ       ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ    ΕΛΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΜΑΓΑΛΙΟΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΓΑΤΟΣ            ΚΡΙΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΒΟΥΛΓΑΡΗ          ΦΑΝΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ          ΜΙΧΑΛΗΣ

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