«Ξηλωμένες» οι σχάρες στη Νεαπόλεως- Επικίνδυνο σημείο για πεζούς και οδηγούς

«Ξηλωμένες» είναι οι σχάρες στην οδό Νεαπόλεως, με αποτέλεσμα στην άκρη του δρόμου να υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο τόσο για τους πεζούς όσο και για οδηγούς δικύκλων και ΙΧ. Μάλιστα, προ ημερών, ο οδηγός ενός ΙΧ που δεν αντιλήφθηκε το κενό που υπήρχε, έπεσε με το αμάξι του στο σημείο και τη ρόδα να παίρνει τη θέση της … σχάρας.