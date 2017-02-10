Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για την 13η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΘ, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 11-12/2. Αναλυτικά:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
15:00 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΔΑΦΝΗ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ΣΚΡΙΜΠΑΣ, ΜΠΟΥΡΟΥΣ
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ-ΑΕ 2002
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Π. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΣΔΑΝΗ
11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ, ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΚΟΥΒΑΤΑ Κ.
15:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΑΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
15:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ-ΙΑΣΩΝ Α.Μ.
ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΡΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
15:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ
15:00 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ, ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
15:00 ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΑΘΛΟΣ
ΒΑΡΑΛΗΣ, ΒΕΡΓΟΥ, ΣΑΡΡΗΣ
15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ. 0-3 α.α.