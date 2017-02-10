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Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για την 13η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΘ, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 11-12/2. Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

15:00 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΔΑΦΝΗ

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ΣΚΡΙΜΠΑΣ, ΜΠΟΥΡΟΥΣ

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ-ΑΕ 2002

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Π. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΑΣΔΑΝΗ

11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΚΟΥΒΑΤΑ Κ.

15:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

ΠΛΑΚΙΑΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

15:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ-ΙΑΣΩΝ Α.Μ.

ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΡΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

15:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ

15:00 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ, ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

15:00 ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΑΘΛΟΣ

ΒΑΡΑΛΗΣ, ΒΕΡΓΟΥ, ΣΑΡΡΗΣ

15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ. 0-3 α.α.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ