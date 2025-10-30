18-19 Ιουλίου το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Α/Γ στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Πανθεσσαλικό

Η Βαλκανική Ομοσπονδία στίβου συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα, στο Μπατούμι, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και προχώρησε στη συγκρότηση του αγωνιστικού προγράμματος του 2026, με τον Βόλο να φιλοξενεί ως γνωστόν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο λοιπόν θα φιλοξενηθούν αθλητές και αθλήτριες από τις 20 και πλέον χώρες της Βαλκανικής Ένωσης το διήμερο 18-19 Ιουλίου, ενώ η Βαλκανική Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι το αντίστοιχο Βαλκανικό Κλειστού Στίβου θα διοργανωθεί στις 21 Φεβρουαρίου, δίχως όμως να έχει βρεθεί η πόλη που θα το διοργανώσει.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής του Βαλκανικού Πρωταθλήματος βάδην. Το Βαλκανικό συνέδριο του 2026 θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στα Τίρανα.

Αναλυτικά το μέχρι στιγμής διαμορφωθέν πρόγραμμα:

14 Φεβρουαρίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών Κ20, Βελιγράδι

21 Φεβρουαρίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών

19 Απριλίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, Βελιγράδι

4 Ιουλίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18, Σλοβενία

11 Ιουλίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20, Κραιόβα (Ρουμανία)

18-19 Ιουλίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος

19 Οκτωβρίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, Απατίν (Σερβία)

7 Νοεμβρίου – Βαλκανικό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Κογιονάρε (Βουλγαρία)

Μάρτιος/Απρίλιος – Βαλκανικό Πρωτάθλημα βάδην