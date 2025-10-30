18 κολυμβητές και κολυμβήτριες του Υδάτινου Κόσμου στα κλιμάκια των Επιλέκτων της ΚΟΕ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά την ένταξη του αθλητή του συλλόγου Γεωργίου Λιάρου στην Προεθνική Ομάδα Κολύμβησης, ο Α.Σ.Β. Υδάτινος Κόσμος ανακοίνωσε τη συμπερίληψη συνολικά 18 κολυμβητών και κολυμβητριών του συλλόγου στις επίσημες λίστες των Επίλεκτων Αθλητών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι: «Ο αριθμός αυτός, αν και εντυπωσιακός για έναν επαρχιακό σύλλογο, αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το ταλέντο, η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η ορθή προπονητική – παιδαγωγική καθοδήγηση μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλές διακρίσεις και όμορφα αθλητικά επιτεύγματα.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, καθώς και στους προπονητές κ. Στάθη Μέμο και κ. Ιωάννη Στάμο για τη συνεχή και υψηλού επιπέδου προπονητική τους προσπάθεια. Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους. Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους»!

Οι αθλητές και αθλήτριες του Α.Σ.Β. Υδάτινος Κόσμος στα κλιμάκια της ΚΟΕ:

Προεθνική ομάδα 2025-2026

Λιάρος Γεώργιος – Προεθνική Ομάδα Κολύμβησης Β

Επίλεκτοι 2025-2026

• Κούσκουλα Διονυσία Αλεξάνδρα, επίλεκτοι Α

• Κούσκουλα Σοφία Κωνσταντίνα, επίλεκτοι Α

• Ματζαφλέρης Αλέξανδρος, επίλεκτοι Α

• Ρεντινιώτης Δημήτριος, επίλεκτοι Α

• Πούλιος Βαΐτσης Γεώργιος

• Τσουκάλης Νικήτας, επίλεκτοι Α

• Τωρής Μάξιμος, επίλεκτοι Α

• Ζαρογιάννη Μαρία, επίλεκτοι Α

• Κοκκινοπούλου Κωνσταντίνα Ελένη, επίλεκτοι Α

• Μεντή Μελίνα, επίλεκτοι Α

• Μεντή Σταυρούλα, επίλεκτοι Α

• Αναγνώστου Φιλάρετος, επίλεκτοι Α

• Κωστάκης Άγγελος, επίλεκτοι Α

• Μπένος Θεόδωρος, επίλεκτοι Α

• Πρώια Ευαγγελία Κυριακή, επίλεκτοι Β

• Τζούβελη Αρετή, επίλεκτοι Β

• Τσαρδακάς Δημοσθένης, επίλεκτοι Β

• Τσαρδακάς Ιωάννης, επίλεκτοι Β