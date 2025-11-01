5Χ5 για Ολυμπιακό Β. με τραυματισμό Πλεσιώτη (αποτελέσματα+βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το καλό νέο για τον Ολυμπιακό Βόλου ήταν ότι πέτυχε το 5Χ5 στην Α1 ΕΣΚΑΘ σήμερα Σάββατο (1/11) στο κλειστό Μπάρας Τρικάλων με εύκολη νίκη επί του ουραγού Δαναού 2022 με 63-81 και μάλιστα χωρίς τους δύο πιο έμπειρους παίκτες του, τους Καραγεώργο και Σκαμάγκα, που λόγω των χαμηλών απαιτήσεων του ματς δεν ήταν στην αποστολή.

Το κακό νέο ήταν ο τραυματισμός στο γόνατο του Νεκτάριου Πλεσιώτη, που έκανε τη νίκη των ερυθρολεύκων πύρρειο, με τον νεαρό παίκτη να είναι από τους καλύτερους φέτος.

Αποτελέσματα (5η)

Νέος Κεραυνός-ΑΕΛ 38-67

Δαναός 2022-Ολυμπιακός Βόλου 63-81

ΝΕΣ Λάρισας-Πασιαλής Μουζακίου 77-68

Δαναοί Τρικάλων-Σουφλάρια 86-77

Ίωνας Βόλου-Γ.Σ. Αγριάς 75-80

Σπάρτακος-Α.Ε. Τρικάλων 50-63

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός Βόλου 10 (5-0)

2.Α.Ε.Λ 9 (4-1)

3.Γ.Σ. Αγριάς 9 (4-1)

4.Δαναοί Τρικ. 8 (4-0)

Σπάρτακος Λ. 7 (2-3)

6.Πασιαλής Μουζακίου 7 (2-3)

7.Πολυαθλητικό Τρικ. 6 (2-2)

8.Ίωνας Βόλου 6 (2-2)

9.ΝΕΣ Λάρισας 6 (2-2)

10.Α.Ε. Τρικάλων 6 (2-2)

11.Νέος Κεραυνός 6 (1-4)

12.Α.Ο. Σουφλάρια 5 (0-5)

13.Δαναός 2022 5 (0-5)

*Δαναοί Τρικάλων, Ίωνας, Ν.Ε.Σ. Λάρισας, Α.Ε. Τρικάλων και Πολυαθλητικό έχουν κάνει το ρεπό τους…