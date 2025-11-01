Άφησε δύο βαθμούς στη Χρυσούπολη η μέτρια Νίκη, 0-0 με τον Νέστο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δεν ήταν καλή επιθετικά η ομάδα του Γεωργιάδη και το πλήρωσε

Μία μέτρια Νίκη στην πιο φτωχή και αντιπαραγωγική της εμφάνιση στο πρωτάθλημα πέταξε δύο βαθμούς στη Χρυσούπολη, φέρνοντας 0-0 με τον Νέστο για την 8η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2.

Αυτό ήταν το δεύτερο σερί ματς που η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη δεν σκόραρε και δεν δέχτηκε γκολ, αλλά στο παιχνίδι με τον Ηρακλή αυτό δεν ενόχλησε κανέναν, ωστόσο σήμερα (1/11) θεωρείται αποτυχία η λευκή ισοπαλία, που μάλιστα ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων, αφού στα προηγούμενα έξι παιχνίδια οι Βολιώτες μετρούσαν πέντε νίκες και μία ήττα.

Η Νίκη σε τέσσερα ματς εκτός έδρας έχει χάσει επτά βαθμούς κι αυτό σίγουρα προβληματίζει, έχοντας πλέον 17 βαθμούς, όσους και ο Ηρακλής, που παίζει την Κυριακή στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση.

Η πρώτη φάση στο ματς καταγράφηκε στο 10’ και ήταν το σουτ του Γκάτα, το οποίο απέκρουσε ο Γκαραβέλης σε κόρνερ.

Στο 22ο λεπτό λίγο άουτ πέρασε το σουτ του Πέττα εκτός μεγάλης περιοχής και από θέση μέσα αριστερά, με τον παίκτη της Νίκης να παίρνει την μπάλα μετά από διώξιμο του Τσαμούρη.

Έξι λεπτά αργότερα το σουτ του Κιβρακίδη έφυγε εκτός εστίας, με τον Αστρά να ελέγχει, ενώ στο 42’ πάλι ο Πέττας απείλησε, στέλνοντας με σουτ την μπάλα λίγο πάνω από την εστία, όντας ο τελικός αποδέκτης του συνδυασμού Σαποβάλοφ και Κιβρακίδη.

Στο 51’ δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Γλυνός σε επικίνδυνη σέντρα του Μπαριέντος, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη στο 58’ σε σέντρα του Πέττα, την οποία δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν οι Λουκίνας και Βέλλιος.

Ενδιάμεσα, στο 57’, μετά από κόντρα στο σώμα του Ντοναλντόνι ο Γκάτα επωφελήθηκε και σούταρε, με τον Γκαραβέλη να παραχωρεί κόρνερ, σε μία καλή στιγμή για τους γηπεδούχους.

Αλλαγές και τραυματισμοί έριξαν πολύ τον ρυθμό του αγώνα και ο χρόνος περνούσε για τη Νίκη, που δεν μπορούσε να φανεί επιθετικά, ωστόσο μέχρι το 97′ που έληξε το ματς πίεσε τον αντίπαλό της, που προτίμησε να μείνει πίσω.

Στο 84’ ο Λουκίνας σε προσπάθειά του να γυρίσει, για να σουτάρει κοντά στη μικρή περιοχή μετά από πάσα του Γιακουμάκη, έπεσε στο έδαφος, με τον διαιτητή Δρακίδη να του κάνει νόημα να σηκωθεί.

Στο 89’ ο Αστράς απομάκρυνε σε κόρνερ την κεφαλιά του Πέττα μετά από σέντρα του Δημητριάδη, με τη Νίκη να προσπαθεί έστω και στο τέλος να φτάσει σε ένα γκολ, κάτι που δεν κατάφερε ως το τελικό σφύριγμα, καθώς στο 94’ το σουτ του Πέττα από θέση μέσα αριστερά πήγε στην αγκαλιά του Αστρά, ενώ στο 97’ το σουτ του Γιακουμάκη κόντραρε σε σώματα.

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αστράς, Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας (76’ Ζε Εσονό), Τσίκος, Σαπουντζής (61’ Π. Δερμιτζάκης), Γκάτα, Γλυνός, Ντοναλντόνι (77’ Στιγέποβιτς)

NΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (85’ Αρίας), Γκαντέλιο (85’ Δημητριάδης), Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι, Νταμιάν Σίλβα, Βουτσάς (70’ Μπαριέντος), Πέττας, Σαποβάλοφ (55’ Βέλλιος), Στοΐλκοβιτς (70’ Γιακουμάκης), Λουκίνας