Αγία Άννα: «Τεράστια τιμή για τη σχολή μας»

Η Αγία Άννα με αφορμή την πρώτη κλήση του Χαράλαμπου Κωστούλα στην Εθνική ομάδα ανδρών αναφέρει: «Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την πρώτη κλήση του δικού μας παιδιού, του Χαράλαμπου Κωστούλα, στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών! Η αναγνώριση του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς του Χαράλαμπου από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, κ. Ivan Jovanovic, αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας που ξεκίνησε από τη σχολή μας και μας γεμίζει χαρά και συγκίνηση.

Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα!

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, από τα πρώτα του βήματα στη σχολή μας, ξεχώρισε όχι μόνο για τις εξαιρετικές ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά και για το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστικότητα που επέδειξε σε κάθε προπόνηση και αγώνα. Είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι με πείσμα, υπομονή και σκληρή δουλειά, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Η κλήση του να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους επερχόμενους αγώνες: ΕΛΛΑΔΑ-ΣΚΩΤΙΑ, 15 Νοεμβρίου (@21:45) και ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, 18 Νοεμβρίου (@21:45) δεν είναι απλώς μια προσωπική επιτυχία. Είναι μια τεράστια τιμή για τη σχολή μας, για όλους τους προπονητές που τον καθοδήγησαν και για κάθε νεαρό αθλητή μας που βλέπει τώρα τον δρόμο για την κορυφή να ανοίγεται.

Χαράλαμπε,

Όλη η οικογένεια της Αγίας Άννας στέκεται στο πλευρό σου. Η στιγμή που θα φορέσεις για πρώτη φορά τη φανέλα με το Εθνόσημο είναι ιερή. Να είσαι γενναίος, να χαίρεσαι την κάθε στιγμή και να αγωνιστείς με το ίδιο πάθος και την ίδια ψυχή που έδειχνες πάντα.

Η κλήση αυτή αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο και παράδειγμα για τους επόμενους. Είμαστε περήφανοι και σίγουροι ότι θα τιμήσει με το καλύτερο τρόπο τη φανέλα της Εθνικής μας Ομάδας.

Σου ευχόμαστε από καρδιάς για άλλη μια φορά, ολόψυχα κάθε επιτυχία και μια λαμπρή καριέρα γεμάτη υγεία, χαρές και διακρίσεις!».