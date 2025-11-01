«Αγριεύουν τα πράγματα-Πρέπει να ορίζονται πιο προσεκτικά οι διαιτητές»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη μετά το 0-0 με τον Νέστο

Την άποψη ότι η Νίκη έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική κι αυτό ενοχλεί, εξέφρασε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς με τον Νέστο στη Χρυσούπολη ο προπονητής της βολιώτικης ομάδας, Κώστας Γεωργιάδης, που τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα πράγματα αγριεύουν.

Ο 45χρονος τεχνικός, κληθείς να σχολιάσει αν η διαιτησία προκάλεσε εκνευρισμό στην ομάδα του, το παραδέχτηκε και ανέφερε ότι μέσα στη βδομάδα ακούστηκαν πολλά για τον διαιτητή Δρακίδη. Μάλιστα, πρότεινε να ορίζονται πιο προσεκτικά οι διαιτητές, λαμβάνοντας υπόψη και σε ποιο παιχνίδι ορίζονται. Ακόμη, επεσήμανε ότι είναι περίεργο που το ματς δεν είχε τηλεοπτική κάλυψη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη σε απόδοση magnesiasports: «Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που γνωρίζαμε το αγωνιστικό της πλάνο, μία ομάδα στιβαρή και με καλή οργάνωση, η οποία ξέραμε ότι θα ερχόταν με τα δικά της κίνητρα και μόνο, για να πάρει αποτέλεσμα από μας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, παρόλο που είχαμε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε αργή ανάπτυξη και δεν και εκμεταλλευτήκαμε τους χώρους που είχαμε θέσει ως αδυναμία του αντιπάλου.

Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε τον σχηματισμό και γίναμε πιο επιθετικοί με βάση τους παίκτες που χρησιμοποιήσαμε. Το παιχνίδι πήρε για ένα διάστημα μια μορφή αναρχίας, κάτι που δεν μου άρεσε. Είχε δυνατότητα σε κόντρα επίθεση ο Νέστος να πετύχει ένα τέρμα και έχασε μία μεγάλη ευκαιρία.

Έγινε μία μεγάλη προσπάθεια, αλλά σίγουρα αφήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι μακριά από τις ικανότητες τις δικές μας και σίγουρα αφήσαμε δύο βαθμούς.

Την ευθύνη για τη σημερινή παρουσία την έχω μόνο εγώ και κανείς άλλος και οφείλουμε να συνεχίσουμε και ο καθένας από την πλευρά του να παίρνει την ευθύνη και να προσπαθεί να βελτιώσει πράγματα. Εγώ από τη δική μου την πλευρά και οι παίκτες από τη δική τους, για να μπορέσουμε να έχουμε βελτιωμένη εικόνα την επόμενη εβδομάδα με αντίπαλο τον Μακεδονικό».

Για το αν η διαιτησία προκάλεσε εκνευρισμό: «Αν κάνω σχόλιο για τον διαιτητή, θα κάνω κακό στον εαυτό μου και την ομάδα μας. Ο εκνευρισμός υπήρχε για τον διαιτητή, το είδατε όλοι.

Κατά περίεργο τρόπο δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη. Κατά περίεργο τρόπο ακούστηκαν πολλά μέσα στην εβδομάδα για τον διαιτητή. Λυπάμαι και στεναχωριέμαι. Αυτό πρέπει να το δει η Super League 2 ή ο κ. Λανουά-δεν ξέρω ποιος μπορεί να το δει- και να εκπαιδεύσει καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους, που λένε ότι είναι διαιτητές ή θα πρέπει να ορίζει καλύτερα και πιο προσεκτικά.

Ακούστηκαν πάρα πολλά μέσα στην εβδομάδα. Πρέπει ένας διαιτητής να ορίζεται πολύ προσεκτικά και να βλέπουμε σε ποιο παιχνίδι ορίζεται. Δυστυχώς η Νίκη έχει δείξει ότι είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα και αυτό ενοχλεί.

Αυτό που μπορεί να μην έχει καν σχέση με τον Νέστο, αλλά οφείλουμε και εμείς αρχικά να είμαστε καλύτεροι αγωνιστικά και να είμαστε πιο δυνατοί, για να κερδίσουμε και τον διαιτητή. Σήμερα έπρεπε να το κάνουμε κι αυτό.

Δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη, για να αξιολογηθεί ο διαιτητής, όπως και εμείς κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση. Όπως είπα πριν, πήρα την ευθύνη για την αγωνιστική μας παρουσία. Καλό είναι να κάνει και ο καθένας στον τομέα του την αξιολόγησή του, για να πηγαίνει καλύτερα το ποδόσφαιρο. Δεν το λέω για κάποιον άλλο λόγο.

Δυστυχώς δυσκολεύουν τα πράγματα και αγριεύουν. Όσο είμαστε ανταγωνιστικοί και έχουμε τον υψηλό στόχο πρέπει να προστατεύουμε τη δική μας την προσπάθεια σε όλους τους τομείς».

Για την απώλεια επτά βαθμών εκτός έδρας, τη στιγμή που εντός η ομάδα έχει μόνο νίκες: «Πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι οφείλουμε να παίζουμε χωρίς φόβο και να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Στην έδρα τος οι ομάδες γιγαντώνονται και σίγουρα απέναντι στη Νίκη όλες θα παίζουν με έναν τρόπο, για να πάρουν έστω μία ισοπαλία.

Θεωρώ όμως ότι και εμείς πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας και να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε ακόμη μεγαλύτερη συγκομιδή εκτός έδρας».

Χρήστος Θανασούλης