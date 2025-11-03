Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 πήρε η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού κατά τη διάρκεια οπαδικών επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη το 2022. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της πόλης ενέκρινε τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης που επικαλέστηκαν κωλύματα.

Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων. Στην αίθουσα του Εφετείου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 5 από τους 12 κατηγορούμενους. Όλοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.