Ανοίγει η αυλαία της 6ης μέρας της Elite League

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Elite League ανοίγει σήμερα Σάββατο (1/11) με τρία παιχνίδια, ενώ το «κυρίως πιάτο» σερβίρεται την Κυριακή.
Οι αναμετρήσεις είναι οι εξής:
Σάββατο 1/11
Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό
Μ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Τρίκαλα
Στ. Καλαϊτζής 17.00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο
Κυριακή 2/11
Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Παπάγου
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Αιγάλεω
Δευτέρα 3/11
Μεγάρων 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕ Χαλκίδας
