Ανοίγει η αυλαία της 6ης μέρας της Elite League

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Elite League ανοίγει σήμερα Σάββατο (1/11) με τρία παιχνίδια, ενώ το «κυρίως πιάτο» σερβίρεται την Κυριακή.

Οι αναμετρήσεις είναι οι εξής:

Σάββατο 1/11

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό

Μ. Μουρούτσος 17.00 Δάφνη-Τρίκαλα

Στ. Καλαϊτζής 17.00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο

Κυριακή 2/11

Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Παπάγου

Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Αιγάλεω

Δευτέρα 3/11

Μεγάρων 18.30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕ Χαλκίδας

 

