Ανώτερος ο ΝΠΣ Βόλος, εύκολα 3-0 τον Α.Σ. Βόλος 2004

Στο βολιώτικο ντέρμπι της 6ης μέρας της Α’ Εθνικής Γυναικών

Ο ΝΠΣ Βόλος επικράτησε εύκολα στο βολιώτικο ντέρμπι της Α’ Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών με σκορ 3-0 του Α.Σ. Βόλος 2004 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής και έφτασε τους εννιά βαθμούς.

Στο ματς που έγινε στο Βασδέκειο οι γηπεδούχες κυριάρχησαν από την αρχή και μόνο από συγκυρίες δεν σκόραραν στο πρώτο μέρος σε κάποια από τις δώδεκα τελικές του προσπάθειες έναντι δύο του αντιπάλου του, έχοντας την υπεροχή και απειλώντας αρκετές φορές την εστία της Σερράνο.

Η τελευταία απέκρουσε σωτήρια στο 22’ το κοντινό πλασέ της αμαρκάριστης Γαρυφαλλίδου μετά το γύρισμα από τα δεξιά της Μοσκοφίδου. Αυτή ήταν η πιο καθαρή ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο για την ομάδα της Έλενας Κουσκούνη στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, διάστημα κατά το οποίο έλειψε μόνο το γκολ από τις κυανέρυθρες, το οποίο κυνήγησαν ώσπου να στείλει η διαιτητής Συναΐτη τις δύο ομάδες στ’ αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Μάλιστα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Μοσκοφίδου φάτσα με την εστία στο ύψος της μικρής περιοχής δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά, όπως ήθελε, ενώ είχαν προηγηθεί κι άλλες καλές στιγμές.

Τελικά, το γκολ που δικαιούνταν οι γηπεδούχες ήρθε με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Στο 47’ η Μποζίνου σέντραρε από αριστερά, η Σερράνο έκανε άστοχη έξοδο και η Ρέγες με προβολή με προβολή σε κενή εστία έγραψε το 1-0.

Σημαντική φάση στο 50’ με τη Μοσκοφίδου να αστοχεί από κοντά μετά από την τροφοδότησή της από τη Μπουζίνου, ωστόσο το 2-0 έγινε στο 56’. Η Γαρυφαλλίδου με όπλο τη σωματική της δύναμη προχώρησε, παρότι έχασε αρχικά την ισορροπία της, και μετά από ντρίμπλα σούταρε πίσω από το σημείο του πέναλτι εύστοχα στη δεξιά γωνία, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα της.

Γρήγορα, ήρθε και το 3-0. Στο 62’ μετά από σέντρα της Ρέγες από τα δεξιά η Μπουζίνου βρέθηκε στο πίσω δοκάρι μέσα στη μικρή περιοχή και με κεφαλιά ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ.

Έτσι ο τελικός νικητής κρίθηκε νωρίς, με τον ΝΠΣ Βόλος να παίρνει απόλυτα δίκαια το πρώτο του τρίποντο στο γήπεδο μετά απ’ αυτό στα χαρτιά με τον Αχαρναϊκό.

Το 3-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, αφού στις καθυστερήσεις η Σερράνο απέκρουσε το πέναλτι της Γαρυφαλλίδου.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ: Γουέικμαν, Κοκμοτού (65’ Μαλτέζου), Μάκρα, Βέρα, Πινέδα (46′ Κέκου), Μοσκοφίδου (79’ Καρακάνα), Ρέγες (89’ Γάτσιου), Ζήγρα, Τίλετ, Μπουζίνου (65’ Γκέκα), Γαρυφαλλίδου

ΒΟΛΟΣ 2004: Σερράνο, Βέτσικα, Νέννε, Τσούκα, Σ. Παπαδοπούλου, Χάινς, Μπάρτζου, Στεφανή, Χατζηφωτίου, Σάμπο, Βασιλείου

Έπαιξαν και οι Ιωακειμίδου, Καλαμπούκα.